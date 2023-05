Klötzer Gehwege sind teils unpassierbar

Von: Monika Schmidt

Ein Teil der Gehwege im Klötzer Wohngebiet an der Wasserfahrt stammt noch aus DDR-Zeiten. © Schmidt, Monika

Breite Fugen und zerbrochene Gehwegplatten: Wer im Klötzer Wohngebiet an der Wasserfahrt unterwegs ist, hat mit Rollator und Rollstuhl keine Chance.

Klötze – „Da sind noch Gehwege aus DDR-Zeiten“, machte Bernd Hamann bei der jüngsten Zusammenkunft des Klötzer Ortschaftsrates zum Wohngebiet an der Wasserfahrt aufmerksam. Er wollte wissen, ob während des nächsten Bauabschnitts an der Wasserfahrt von der Stadt auch geplant sei, die Gehwege vor den Neubauten zu sanieren.

Die Bewohner der Mietwohnungen sind häufig schon älter und auf Hilfsmittel wie Rollator und Rollstuhl angewiesen. Durch das alte unebene Pflaster mit teilweise gebrochenen Gehwegplatten können sie die Gehwege nicht sicher nutzen, wies das Ortschaftsratsmitglied bei der Zusammenkunft hin. Speziell im Umfeld des Blockes, der aktuell abgerissen wird, ist der Gehweg in keinem guten Zustand, berichtete Bernd Hamann im Ortschaftsrat. Er wünschte sich, dass dort der Gehweg nach dem Abriss erneuert werde. Klötzes Ortsbürgermeister Raimund Punke versprach, sich bei der Stadt zu erkundigen, ob eine Gehwegsanierung in dem Bereich der Wasserfahrt geplant sei. Generell war der Zustand von Gehwegen und Straßen wieder einmal ein Thema bei der Klötzer Ortschaftsratssitzung.

So machte Ilka Speckhahn auf den schlechten Straßenzustand der Lindenallee in Richtung Klötze-Süd aufmerksam. Dort sind nach dem Winter wieder Risse und Löcher aufgetreten, die dringend beseitigt werden sollen, wünschte sie sich. Es wurde auch angesprochen, dass die Gehwege in Richtung Wasserfahrt hergerichtet werden müssen. Die Klötzer Ortschaftsräte machten darauf aufmerksam, dass an der Neustädter Straße im Bereich der City-Werkstatt ein großes Loch in der Straße ist, außerdem ist der Gehweg durch das Überfahren mit schweren Fahrzeugen abgerundet. Bernd Hamann wies zudem auf zu tief liegende Gullydeckel im Bereich der Salzwedeler Straße und der Bahnhofstraße hin. Radfahrer könnten so zu Fall kommen, befürchtete er. Alle beanstandeten Punkte sollen der Verwaltung im Rathaus zur Kenntnis gegeben werden.