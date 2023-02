Neuendorfer brauchen noch etwas Geduld

Von: Monika Schmidt

Teilen

Im Mai 2021 guckten beim Breitbandausbau in Neuendorf noch die Leitungen aus der Erde. Seit November 2022 ist die Leitung an den Betreiber übergeben. © Monika Schmidt

Noch etwas Geduld brauchen die Einwohner von Neuendorf, Siedentramm und Lockstedt, bis auch sie das schnelle Breitbandinternet nutzen können.

Neuendorf – Während sich die Nachbarn aus Apenburg schon über frei geschaltete Breitbandanschlüsse freuen können, gucken die Neuendorfer noch in die Röhre. Ortsbürgermeisterin Daniela Beckmann ärgert das. „Spätestens Ende Januar“, so war ihr versichert worden, sollten auch die Einwohner von Neuendorf, Siedentramm und Hohenhenningen vom schnellen Internet profitieren können. Doch das ist nicht geschehen. Claudia Burkhardt, Pressesprecherin des Netzbetreibers DNS-Net, weiß warum: Zwar habe die Übergabe des Bereichs für den geförderten Ausbau des Zweckverbandes Breitband Altmark in Apenburg Ende des Jahres, genauer am 29. November, stattgefunden, teilt sie mit. „Aber die restlichen Teilgebiete sind der DNS-Net erst vor zwei Wochen übergeben worden“, informiert die Pressesprecherin. Nach einer erfolgten Übergabe dauere es in der Regel vier bis sechs Wochen, bis die Haushalte online gehen können. „Noch im ersten Quartal, also im März, sollten somit auch die restlichen Haushalte ans Netz gehen“, kündigt Claudia Burkhardt an. Die Pressestelle des Zweckverbandes Breitband (ZBA) verweist darauf, dass seit der Übergabe des passiven Netzes an den Betreiber DNS-Net auch die Verantwortlichkeit für die Aktivierung der Glasfaser-Hausanschlüsse an den Netzbetreiber übergegangen ist. „Im ersten Bauabschnitt des Projektgebietes 3 wurden insgesamt 1431 verfügbare Anschlüsse übergeben“, informiert die Pressestelle des ZBA. Nach und nach werde nun die verfügbare Technik bei etwa 794 der 1431 möglichen Haushalte, die ihr Interesse für einen Anschluss mit einem Vorvertrag bekundet haben, eingebaut. „Wann die Kunden tatsächlich über das schnelle Internet verfügen, hängt auch davon ab, ob sie eine Rufnummeremportierung beantragt haben und wie lange sie an ihre Altverträge gebunden sind“, heißt es auf AZ-Anfrage weiter. Ein großer Teil der Aktivierung der Internetanschlüsse der Kunden durch DNS-Net sei bereits erfolgt. „Die Aktivierung wird zeitnah auch für die Orte Neuendorf, Siedentramm und Hohenhenningen erfolgen“, so die Pressestelle des ZBA weiter. Der vierte Ortsteil der Ortschaft Neuendorf, Lockstedt, gehörte nicht zu den Orten, bei denen ein geförderter Ausbau über den ZBA erfolgen konnte.