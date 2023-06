Blumenklau in Klötze: Rentner-Ehepaar Fröhlich ist empört

Von: Lea Weisbach

Bärbel Fröhlich zeigt auf die Lücken im Beet. Noch am Sonntag blühte in dem kleinen Kübel eine Petunie. © Weisbach, Lea

Wilfried und Bärbel Fröhlich aus Klötze sind aufgebracht. Bereits zum zweiten Mal haben sich Unbekannte an ihren Blumen zu schaffen gemacht. Insgesamt wurden sechs Pflanzen gestohlen.

Klötze – Das Klötzer Ehepaar Fröhlich ist empört. Schon zum zweiten Mal wurden aus einer Rabatte im Hinterhof des Mehrparteienhauses an der Breiten Straße Blumen geklaut. „Als ich nach draußen gegangen bin, habe ich nur gedacht: Was ist das denn?“, erklärte die 75-jährige Bärbel Fröhlich. Drei eingepflanzte Blumen, die sie tags zuvor noch mit Wasser versorgt hatte, wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendet. Und dies ist nicht das erste Mal.

Blumen aus Rabatte gestohlen

Bereits vor etwa drei Wochen musste das Rentner-Ehepaar feststellen, dass drei Blumen fehlten. Es handelte sich um Geranien und Petunien, erklärte der 81-jährige Wilfried Fröhlich, der früher Gärtner war und sich mit Pflanzen, Blumen und Bäumen gut auskennt. „Man gibt sich Mühe, gießt und pflegt die Blumen“, empörte er sich im AZ-Gespräch.

Bereits seit zwölf Jahren lebt das Ehepaar Fröhlich in einer Mietwohnung in dem Haus – doch so etwas, ist ihnen noch nie passiert. Bärbel Fröhlich hatte das Beet zur Verschönerung des Hinterhofes, auf dem sich auch die Parkplätze der Mieter befinden, angelegt und kümmerte sich seither darum. Der Hinterhof ist nicht vollständig eingezäunt, hat eine Öffnung für die Pkw.



„Dass wir das als Rentner noch erleben müssen“, sagte Wilfried Fröhlich entrüstet. Das Ehepaar weiß sich nicht zu helfen. Zeugen gibt es keine – weder zum jetzigen Vorfall noch zu der Tat vor drei Wochen. „Irgendwann müssen wir ja was machen“, begründete Bärbel Fröhlich ihren Schritt in die Öffentlichkeit, „sonst geht das immer weiter“.

Lücken sollen wieder gefüllt werden

Wie es weitergehen soll, wissen die Rentner nicht. Sofern sie noch die passenden Pflanzen im Klötzer Gartencenter erhalten können, steht für Bärbel Fröhlich jedoch fest, dass sie die Lücken in der Rabatte und den kleinen Kübeln wieder füllen will. Doch auf Dauer sei dies nicht möglich. Auch Geranien und Petunien kosten schließlich Geld. Die Rentnerin könnte sich vorstellen, ein Hinweisschild an das kleine Beet zu stellen, um somit eventuelle Diebe abzuschrecken.