Für die Bienen

Im Dreieck an der Bahnhofstraße, gegenüber der früheren Gaststätte, soll ein Blühstreifen angelegt werden, ebenso wie rund um den Sportplatz an der Zinnberghalle. Foto: Schmidt

mm Klötze. „Das freut mich ganz besonders“, stellte der Klötzer Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Schmidt im Ortschaftsrat fest. Er informierte das Gremium, dass in der Stadt Blühwiesen geschaffen werden sollen.

Als Standorte hat der Ortsbürgermeister das noch unbepflanzte Dreieck an der Bahnhofstraße und den Streifen rund um den Sportplatz an der Klötzer Zinnberghalle ausgewählt. „Dort werden Blumen für Bienen gepflanzt, die dann nur einmal im Jahr im Herbst gemäht werden müssen“, erklärte Hans-Jürgen Schmidt den Ortschaftsräten. Der Samen von den Blumen fällt runter und sät sich so selbst für das folgende Jahr wieder aus. Das Anlegen der Blühwiesen ist, wie Hans-Jürgen Schmidt auf Nachfrage aus dem Ortschaftsrat informierte, eine Aktion, die gemeinsam mit der Gartenakademie Sachsen-Anhalt umgesetzt wird, in der die Stadt Klötze Mitglied ist.

Ilka Speckhahn war skeptisch. „Man muss auch auf das Ortsbild achten“, mahnte sie, dass die Blühwiesen an der Zinnberghalle, wenn sie nicht gemäht werden, einen ungepflegten Eindruck hinterlassen könnten. Diese Kritik wischte Hans-Jürgen Schmidt beiseite. „Ich gucke mir das an und dann sprechen wir noch mal darüber“, kündigte die Ortschaftsrätin an.