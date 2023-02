Baustelle auf der Klötzer Ortsdurchfahrt: Betriebe müssen erreichbar bleiben

Von: Monika Schmidt

Die Gewerbebetriebe, die Tankstelle und das Feuerwehrgerätehaus an der Gardelegener Straße in Klötze sollen ereichbar bleiben. © Monika Schmidt

Wenn die Gardelegener Straße in Klötze ausgebaut wird, sollen die Gewerbetreibenden und die Feuerwehr weiter erreichbar bleiben. Bei der Ausarbeitung der Umleitung müsse das berücksichtigt werden, fordert die Verwaltung.

Klötze – Schon seit einigen Jahren hat die Stadt Klötze in ihren Haushaltsplänen Mittel für den Ausbau der Gardelegener Straße eingestellt. Nun soll die Maßnahme auch umgesetzt werden. Allerdings ist offen, ob dies in diesem Jahr oder erst 2024 geschieht. Auf jeden Fall sind die Fördermittel für die Maßnahme bereits bewilligt. „Die Maßnahme wird nun mit der Landesstraßenbaubehörde und dem Planer vorbereitet“, kündigte Bürgermeister Uwe Bartels an. Es seien Abstimmungen zur Beleuchtung, zum Regenwasser-Kanal und den Plätze notwendig, erklärte er. Außerdem berichtete er, dass die Stadt ein Schreiben an die Landesbaubehörde aufgesetzt habe. Darin geht es um die Umleitung, die für die Bauphase nötig ist, teilte Uwe Bartels im AZ-Gespräch mit. „Wir machen darauf aufmerksam, dass es an der Gardelegener Straße einige Gewerbebetriebe gibt“, informierte Bartels. Außerdem liegt das Klötzer Feuerwehrgerätehaus an der Straße. Die Einsatzbereitschaft der Wehr muss auch während der Bauphase sichergestellt sein. Die Landesbehörde wird von der Stadt gebeten, diese Probleme zu bedenken. So sollten Bauabschnitte gebildet werden, regt die Stadt an. Für die Feuerwehr könnte eventuell eine Ausfahrt über den Schwarzen Weg zur Geschwister-Scholl-Straße errichtet werden. Für den stadtinternen Verkehr könnte sich Uwe Bartels auch die Nutzung des Solls bis zur Feldstraße vorstellen. „Aber mit Lkw kann man dort nicht fahren“, ist er sich bewusst. Der Lieferverkehr für die Gewerbetreibenden müsse also anders geregelt werden. Auch für die Tankstelle, die unmittelbar am Ortsausgang von Klötze liegt, müsse eine Regelung für die Bauphase gefunden werden, wünscht sich die Verwaltung. Der Bürgermeister ist sich aber nicht sicher, ob die Erreichbarkeit der Tankstelle während der gesamten Bauzeit gewährleistet werden kann, da es keine andere Zufahrt gibt. Auch über die weiträumige Umleitung für den Fahrzeugverkehr macht sich die Verwaltung schon ihre Gedanken und möchte die Strecke gern mit der Landesbaubehörde absprechen.