Beregnungsverbot gilt nicht für Klötzer Landwirte

Von: Monika Schmidt

Mit den großen Beregnungsmaschinen wird kein Grundwasser auf die Felder gebracht, sondern das gereinigte Abwasser aus der Immekather Kläranlage. © Monika Schmidt

Während die privaten Gartenbesitzer in der Zeit von 10 bis 19 Uhr im Altmarkkreis nicht beregnen dürfen, laufen auf den landwirtschaftlichen Flächen die großen Beregnungsanlagen im Dauerbetrieb. Das ärgert die Klötzer.

Klötze – „Das ist bei allen etwas schief im Hals“, stellte Raimund Punke, Vorsitzender der Wasserverbandsversammlung in Klötze, fest. Bei der jüngsten Sitzung hatte Geschäftsführerin Birgit Lange über die landwirtschaftliche Beregnung berichtet.

Derzeit stehen die großen Anlagen gut sichtbar von Beetzendorf kommend am Abzweig nach Klötze-Nord. Dass der Wasserverband in Zusammenarbeit mit der Milcherzeugergenossenschaft die Felder beregnet, während der Altmarkkreis für die Bürger das Beregnen eingeschränkt hat, sorgt bei einigen Einwohnern für Unmut. Auch Birgit Lange hat dazu schon einige Telefongespräche geführt, in denen sie erläutert hat, dass bei dieser Form der Beregnung kein Grundwasser genutzt wird. Stattdessen wird das gereinigte Abwasser aus der Immekather Kläranlage auf den Feldern ausgebracht, das außerhalb des Sommers in die Jeetze eingeleitet wird. Doch nicht jeder Klötzer wollte dies verstehen, musste sie feststellen. Eine Erfahrung, die auch Raimund Punke gemacht hat, wie er berichtete. Der Klötzer ist auch Vorsitzender des Bauernverbandes im Altmarkkreis. „Für die Bauern gelten die Fristen für die Wasserentnahme von 10 bis 19 Uhr nicht“, erklärte Raimund Punke. Für die Landwirte gebe es eigene Einschränkungen, die in den jeweiligen Wasserrechten festgelegt seien. Der Bauernverbands-Vorsitzende hätte sich gewünscht, dass dieser Punkt in der Verordnung des Altmarkkreises deutlicher herausgestellt würde. So hätten viele Diskussionen vermieden werden können. Der Altmarkkreis sei übrigens der Einzige, so wusste Raimund Punke, bei dem diese Regelung so für die Landwirte getroffen wurde. In anderen Landkreisen müssten sich auch die Bauern an die Zeiten halten. „Der Bauernverband hat dafür im Altmarkkreis sehr gekämpft“, informierte der Klötzer. „Deshalb haben die Landwirte in der Region noch offenes Wasser“, stellte er klar. Seit dem 12. Juni und voraussichtlich bis zum 30. September gilt im Altmarkkreis wegen der anhaltenden Trockenheit die Beschränkung der Wasserentnahme aus Brunnen in der Zeit von 10 bis 19 Uhr zur Bewässerung öffentlicher und privater Grünflächen.