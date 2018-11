„Beraten, aber nicht raten“

Wenn bei der Untersuchung einer Schwangeren festgestellt wird, dass das Kind behindert ist, kommt die psycho-soziale Beratung durch die DRK-Schwangerenkonfliktberatungsstelle in Gardelegen ins Spiel. „Das ist die schwierigste Beratung überhaupt“, informierte Angela Leuschner den Kreis-Sozialausschuss in Klötze, bei dem sie ihre Arbeit vorstellt.

Klötze / Gardelegen. „Für die meisten ist unsere Arbeit ein recht nebulöses Feld“, vermutete Angela Leuschner von der Schwangerschafts- und Konfliktberatungsstelle des DRK in Gardelegen.

Sie stellte die Arbeit der Beratungsstelle am Montagabend im Kreis-Sozialausschuss, der in Klötze tagte, vor. Dass die Beratung der Schwangeren nicht leicht ist, ahnten die Ausschussmitglieder.

„Anonym und ergebnisoffen“, so erklärte Angela Leuschner, werde in der Konfliktberatung mit den Frauen gesprochen. „Das ist auch gut so. Wir wollen die Frau da abholen, wo sie in ihrer Lebenssituation steht. “ Entscheiden, ob sie beispielsweise die Schwangerschaft abbrechen lassen, müssen die Frauen am Ende aber allein. „Die Frauen werden beraten, aber wir raten nicht“, machte Angela Leuschner deutlich. Die Beratung helfe, für den Moment Sicherheit für die Entscheidung zu bekommen.

In der Beratungsstelle erfahren die Familien zudem, welche Unterstützung es für Schwangere gibt, werden zu Fragen des Mutterschutzes, Elterngeld und Elternzeit beraten. „Je länger sich die Eltern damit beschäftigen, umso verwirrender ist das alles.“ In der Beratungsstelle werde dann versucht, das Ganze in Ruhe auseinanderzufieseln.

+ Angela Leuschner informierte auch über die vertrauliche Geburt. © Schmidt Neben der Konfliktberatung ist die Beratungsstelle in Gardelegen seit 2008 auch für die psycho-soziale Beratung nach einem positiven Befund zuständig, wenn also das Kind krank oder behindert ist. Auch in diesem Fall kann der Frau die Entscheidung zu einem Spätabbruch der Schwangerschaft nicht abgenommen werden, betonte Angela Leuschner. „Diese Beratung ist die schwierigste“, schätzte sie ein. Besonders wichtig sei es in solchen Fällen, auch den Vater und die gesamte Familie in die Beratung einzubeziehen. Viele Partnerschaften, so wusste sie aus der Statistik, halten das Leben mit einem behinderten Kind nicht aus, sie bröckeln.

Seit 2014 gibt es zudem die Möglichkeit der vertraulichen Geburt, informierte Angela Leuschner weiter. Dabei bleiben die Frauen bei der Entbindung anonym. Nur in der Beratungsstelle müssen sie, wenn sie sich für die vertrauliche Geburt entscheiden, einmal ihre Identität preisgeben. Name und Krankenversicherung werden zu den Akten genommen. Dann geben sich die Frauen selbst ein Pseudonym, unter dem sie ab da betreut werden. Das müssen sich die Frauen allerdings gut merken, denn nach 16 Jahren hat das Kind ein Recht, seine Identität zu erfahren. Die Mutter gibt dem Kind einen Namen, der auch auf der Geburtsurkunde vermerkt wird. Bis zum 16. Geburtstag des Kindes kann die Mutter der Offenlegung ihrer Identität widersprechen.

Dass schwangeren Frauen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Kinder anonym zur Welt zu bringen, werde bundesweit viel häufiger gemacht, als man am Anfang gedacht hatte, wusste Angela Leuschner. Diese Möglichkeit sei eine gute Variante zur Babyklappe, die eigentlich illegal ist, aber dennoch wichtig. Dies unterstrich Ausschussvorsitzender Dr. Hans-Joachim Becker: „Die vertrauliche Geburt ist besser als die Babyklappe und die ist besser als die Kühltruhe“, brachte er das Dilemma vieler Frauen am Ende der Vorstellung auf den Punkt.

Als Wunsch für die Zukunft nannte Angela Leuschner den Erhalt der Gardelegener Beratungsstelle. Das Land sieht pro 40 000 Einwohner eine Fachkraft für die Beratung vor, die Gardelegener Beratungsstelle ist mit 1,5 Kräften besetzt. „Wir beraten aber auch Frauen aus Uchtspringe, Oebisfelde und dem Bördekreis“, betonte Angela Leuschner. Deshalb hoffe sie, dass das Gesetz, nachdem die Beratungsstellen nur in Ober- und Mittelzentren angesiedelt werden sollen, im Altmarkkreis nicht zur Anwendung komme. Gardelegen ist als Grundzentrum mit Teilfunktion eingestuft. Das würde für die Schwangeren aus der Altmark aber bedeuten, dass sie für die Beratung, die vor einem Abbruch gesetzlich vorgeschrieben ist, bis nach Magdeburg oder Halle fahren müssten. „Die regionale Beratung ist wichtig. Das muss man wohnortnah machen, weil man dann auch die Partner, zum Beispiel im Krankenhaus, kennt“, unterstützte Dr. Becker diesen Wunsch.

Von Monika Schmidt