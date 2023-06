Kein Zeitverlust auf dem Weg nach Wolfsburg

Von: Monika Schmidt

Die Bushaltestelle in Kusey-Süd könnte 2024 barrierefrei ausgebaut werden. © Monika Schmidt

Beidseitig oder nicht? Die Bushaltestelle am Jahrstedter Dorfplatz soll barrierefrei ausgebaut werden. Was dabei sinnvoll ist, dazu gehen die Meinungen auseinander.

Jahrstedt – Stadt-Bürgermeister Uwe Bartels hat im Hauptausschuss angekündigt, dass die Jahrstedter Bushaltestelle beidseitig zu denjenigen gehört, die als Nächstes barrierefrei ausgebaut werden sollen. Dazu gibt es aber Kritik. „Er ist nötig, damit es nur kurze Haltezeiten für die Linie 300 nach Wolfsburg gibt“, informierte der stellvertretende Ortsbürgermeister André Homeyer seinen Ortschaftsrat. Der Böckwitzer Ralf Düring und das Kreistagsmitglied Wolfgang Mosel hatten zu dem Thema bereits einen regen Austausch. Denn Ralf Düring spricht sich dafür aus, die Haltestelle nur einseitig, auf der Seite des vorhandenen Bushäuschens, auszubauen und den Bus die Haltestelle in beide Richtungen anfahren zu lassen. „Dann müsste auf der anderen Seite nicht so viel zugepflastert werden“, begründete Ralf Düring seinen Vorschlag. Die zweite Seite der Haltestelle besteht bislang nur aus dem Schild auf dem Schulplatz. Dort müsste nicht nur das Bord hergestellt werden, sondern auch eine Standfläche für die Busnutzer gepflastert werden. Außerdem befürchtet Ralf Düring, dass durch das Bauvorhaben Bäume gefällt werden müssten und die Wurzeln der anderen Bäume auf dem Dorfplatz damit nachhaltig geschädigt würden. „Das spart doch auch Geld, wenn nur eine Seite ausgebaut wird“, ist der Böckwitzer überzeugt. Wie André Homeyer antwortete, seien zwei Haltestellen nötig, damit die Busse nicht zu viel Zeit auf ihrem Weg zum Bahnhof verlieren. „Wenn der Bus in jedem Ort eine Schleife dreht, dauert die Fahrt zu lange“, erklärte André Homeyer dem Einwohner. Das unterstützt Wolfgang Mosel. „Ich bin für den beidseitigen Ausbau, weil die Busse sonst zu viel Zeit verlieren“, erklärte er. In Röwitz sei die Situation eine andere, dort sei ein einseitiger Ausbau ausreichend. „Aber in Wolfsburg müssen die Anschlüsse an den Zugverkehr sichergestellt werden“, argumentiert Mosel. Zudem erwidert er auf die Argumente des Böckwitzers Ralf Düring, dass mit Ersatzpflanzungen dem Umwelt- und Klimaschutz ausreichend Rechnung getragen werde. Im Stadtrat hatte der Kunrauer Uwe Bock angeregt, den Bus auch an der Kunrauer Grundschule halten zu lassen. Das würde vielen Einwohnern den weiten Weg bis zur Haltestelle an der Kirche ersparen. „Für die Kunrauer Schule schlage ich wie in Kusey-Süd eine Haltestelle direkt an der L 23 und eine Einbindung in den Fahrplan der Linie 300 vor“, so Wolfgang Mosel, der dieses Vorhaben für 2024 auf die Liste setzen lassen möchte. Dafür will er sich auch in seiner Funktion als Kreistagsmitglied einsetzen. Im kommenden Jahr sollte nach seinen Vorstellungen außerdem der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Kusey-Süd in Angriff genommen werden. Sie ist wegen der Nähe zur Arztpraxis für viele Patienten ein wichtiger Haltepunkt. Und als dritte Haltestelle schlägt Wolfgang Mosel Trippigleben vor. „Trippigleben und Wenze werden von der Rufbuslinie von Klötze nach Oebisfelde bedient. Dort sollen nach meinem Kenntnisstand auch Niederflurbusse eingesetzt werden“, begründet Mosel seine Vorschläge.