Beide Klötzer Spielplätze haben den TÜV nicht bestanden

Von: Monika Schmidt

Teilen

Die Umrandung des Sandkastens auf dem Spielplatz in Klötze-Süd ist marode. © Monika Schmidt

Die beiden öffentlichen Spielplätze in der Klötzer Kernstadt haben den Spielplatz-TÜV nicht bestanden.

Klötze – Die beiden öffentlichen Spielplätze in Klötze an der Neuen Straße und in Süd sind nicht durch den TÜV gekommen. Das berichtete Ortsbürgermeister Raimund Punke bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung, nachdem es von den Ortschaftsräten Anfragen zu den Plätzen gegeben hatte.

Raimund Punke hatte sich mit Hans-Jürgen Beckmann, dem Ortsbürgermeister von Ristedt, getroffen, um sich die beiden Spielplätze vor Ort anzusehen. Beckmann ist in der Runde der Ortsbürgermeister dafür verantwortlich, die Budgets für die Dorfgemeinschaftshäuser und die Spielplätze zu verteilen. Dazu kommen die Ortsbürgermeister regelmäßig zusammen, um Prioritätenlisten aufzustellen, welche Geräte für die Spielplätze neu angeschafft werden sollen und wo Ersatz gekauft werden muss. Auf beiden Spielplätzen hatte der TÜV bei der Überprüfung Beanstandungen gehabt, berichtete Raimund Punke. Der auf dem Spielplatz in Süd beanstandete Kletterturm ist bereits abgebaut worden, nur eine Sandfläche erinnert noch an seinen Standort. Außerdem wird die kaputte Umrandung um den Sandkasten weggenommen, da sie ebenfalls wegen Unfallgefahr beanstandet wurde. Auf dem Spielplatz an der Neuen Straße wurde die Kletterwand bemängelt. Sie weise Witterungsschäden auf und sei deshalb ebenfalls nicht mehr gefahrlos von den Kindern zu benutzen. Auch dieses Spielelement muss perspektivisch ersetzt werden.

Die Klötzer Wünsche wurden für 2024 oder später auf der Prioritätenliste der Ortsbürgermeister platziert. Schon eher kann das Streichen der Holzumrandung des Spielplatzes an der Neuen Straße erledigt werden. Dafür schlug Raimund Punke vor, dass dies von den Eltern der Kinder erledigt werden könnte. In den anderen Ortsteilen der Stadt sei es üblich, dass sich die Einwohner in Form von Arbeitseinsätzen engagieren, um ihren Ort schöner zu machen. Das sollte auch in Klötze möglich sein, wünschte sich der Ortsbürgermeister. Die Ortschaftsräte kamen daraufhin wieder auf einen Arbeitseinsatz der Einwohner zu sprechen, um in Klötze Ordnung zu machen. Diese Anregung wurde schon mehrfach unterbreitet, aber noch nicht umgesetzt. Denkbar wäre eine Beteiligung am „World Clean-Up-Day“ im September, der im vergangenen Jahr bereits von einigen Klassen der Sekundarschule als Anlass genommen wurde, rund um das Schulgelände Müll zu sammeln. Die Schulen sollten für die Aktion auf jeden Fall mit ins Boot geholt werden, regte Uwe Witte in der Sitzung an.