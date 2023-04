Baubeginn im Klötzer Waldbad ab Mitte des Jahres

Von: Monika Schmidt

Noch passiert auf der Baustelle am Klötzer Waldbad nichts. Das wird auch noch einige Wochen so bleiben. Baubeginn für die Sanierung soll erst in der Mitte des Jahres sein. © Monika Schmidt

Der Haushalt der Stadt Klötze wurde beschlossen. Somit kann auch die Ausschreibung für die nächsten Arbeiten am Klötzer Waldbad auf den Weg gebracht werden. Bürgermeister Uwe Bartels hofft, dass die Baumaßnahmen im Juli starten.

Klötze - Seit dieser Woche kann der Haushalt der Stadt Klötze vollzogen werden. Daran erinnerte Bürgermeister Uwe Bartels bei der Sitzung des Hauptausschusses. Für die Verwaltung im Klötzer Rathaus bedeutet das, dass die geplanten Projekte für dieses Jahr angeschoben werden können. Ganz oben steht dabei die Sanierung des Klötzer Waldbades.



In dieser Woche sollte es bereits Terminabsprachen für den Ablauf der Baumaßnahme geben, kündigte Uwe Bartels an. Die Ausschreibung für die nächsten Arbeiten soll danach schnell auf den Weg gebracht werden. „Wir wollen möglichst in der Mitte des Jahres beginnen“, informierte der Bürgermeister auf AZ-Anfrage.



Das dritte Quartal ab Juli soll genutzt werden, um sowohl das Schwimmerbecken als auch das Kinderbecken zu erneuern. Ein zügiger Start der Arbeiten ist Bedingung dafür, dass in diesem Jahr noch möglichst viel geschafft werden kann. Dass sich die Arbeiten bis ins nächste Jahr hineinziehen werden, ist klar. Die Stadt hofft aber darauf, dass 2024 pünktlich im Juni wieder eine Badesaison in Klötze eröffnet werden kann.



Details über die geplanten Maßnahmen möchte Uwe Bartels bei der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Freibäder des Stadtrates besprechen. Zu dieser hat er für den 25. April ins Rathaus eingeladen. Bei diesem Termin soll es auch um die Möglichkeiten gehen, Fördermittel für eine Sanierung des Kunrauer Freibades zu bekommen.