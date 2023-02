Barrierefreies Busfahren nun in Schwiesau möglich

Jährlich 150000 Euro aus dem Klötzer Haushalt

+ © Monika Schmidt Bei der Bauabnahme der Bushaltestelle in Schwiesau gab es nichts zu bemängeln. © Monika Schmidt

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Monika Schmidt schließen

Jedes Jahr drei Bushaltestellen barrierefrei ausbauen, das ist das Ziel der Stadt Klötze. Die drei Haltestellen aus 2022 sind nun abgenommen worden.

Schwiesau – Die ersten drei Bushaltestellen in der Einheitsgemeinde Klötze sind beidseitig barrierefrei ausgebaut.

Am 23. Februar erfolgte die Abnahme der zweiten Seiten in Kusey, Neuferchau und Schwiesau. Dort war als letzte Maßnahme das neue Bushäuschen aufgebaut worden. Schwiesaus Ortsbürgermeister Manfred Hille machte mit den Bau-Verantwortlichen und einer Einwohnerin bei der Bauabnahme gleich den Test, ob ein barrierefreies Einsteigen auch gegeben ist. Hatte die Stadt 2022 noch 120 000 Euro für die Barrierefreiheit geplant, musste die Summe für 2023 und die Folgejahre wegen steigenden Kosten auf 150 000 Euro aufgestockt werden. 24 000 Euro pro Jahr gibt es als Förderung. Vorrangig sollen die Haltestellen an den Landeslinien 100 nach Magdeburg und 300 nach Wolfsburg ausgebaut werden.

„26 Jahre haben wir auf das zweite Bushäuschen gewartet“, freute sich Schwiesaus Ortsbürgermeister Manfred Hille bei der Abnahme. Sein Dank galt der Baufirma für die „tolle Arbeit“ sowie Stadt und Projektant für ihre Tätigkeiten. Da es um den Standort des Häuschens in Schwiesau Diskussionen geben hatte, mussten sich die Verantwortlichen einiges anhören. Nun bedankte sich Manfred Hille bei den Anwohnern, dass sie dem Standort letztendlich zugestimmt hatten. Die Diskussionen sind Geschichte: Auch in der Schwiesauer Whats-App-Gruppe habe es viel Lob für die neue Haltestelle gegeben, wusste Manfred Hille. Nicht nur die Schulkinder, auch die Einwohner, die mit dem Bus nach Klötze fahren, bleiben nun beim Warten trocken und können sich hinsetzen.

„Der Papierkorb wird noch angebaut“, versicherte Herbert Lahmann von der bauausführenden Firma. Der Beton müsse erst richtig aushärten. Das blaue Gestell des Häuschens soll noch an einer Seite mit Gelb angestrichen werden, um das gelb-blaue PVGS-Logo zu schaffen. Die Arbeiten können aber erst ausgeführt werden, wenn die Temperaturen steigen. An den Glasscheiben werden noch Aufkleber angebracht, damit keine Vögel gegen das Glas fliegen.