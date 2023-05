Neues Becken für das Klötzer Waldbad: Badesaison startet am 18. Mai - aber 2024

Von: Monika Schmidt

Das Schwimmerbecken im Klötzer Waldbad wird ab Ende August neu gebaut. © Monika Schmidt

Der Termin für den Start der nächsten Badesaison in Klötze steht fest: Am 18. Mai soll das Waldbad wieder öffnen - allerdings erst 2024. Dieses Jahr bleibt das Bad geschlossen.

Klötze – Die Badesaison in Klötze startet am 18. Mai – allerdings erst im Jahr 2024. In diesem Sommer müssen die Einwohner auf das Schwimmvergnügen im Sommer verzichten, weil das Waldbad umgebaut wird. Der Termin für die Wiedereröffnung des Bades ist aber bereits festgelegt worden. Nun ist es Aufgabe der Stadt, diesen Termin auch zu halten. Von der Bevölkerung, aber auch von Kommunalpolitikern, wurde in den vergangenen Tagen viel Kritik geäußert, dass am Waldbad immer noch nichts geschehe. „Dann hätte die Badesaison 2022 auch nicht eher beendet werden müssen“, lautet der Vorwurf. Das war im vergangenen Jahr damit begründet worden, dass die Vorbereitungen für den Abriss im Herbst zügig erledigt werden sollten. Doch so zügig, wie die Stadt gehofft hatte, lief es nicht. „Wir hatten nur einen Bewerber bei der Ausschreibung“, erinnert Bürgermeister Uwe Bartels im AZ-Gespräch. So blieb der Stadt nicht viel Spielraum zum Verhandeln und Vorantreiben der Arbeiten. Die Firma hatte den Zeitrahmen für den Beginn der Arbeiten voll ausgeschöpft. Anschließend gab es großes Erschrecken über den Zustand des Schwimmerbeckens, der viel schlimmer war, als vermutet wurde. Deshalb mussten die Planungen angepasst werden. Nun soll durch den Einsatz eines Edelstahlbeckens dauerhaft für Schwimmvergnügen in der Purnitzstadt gesorgt werden. Bei der Sitzung der Arbeitsgruppe Freibäder hatte der beauftragte Planer den Mitgliedern das Vorhaben detailliert vorgestellt und auch einen Zeitplan entwickelt. Danach soll der Baubeginn im Klötzer Waldbad Ende August erfolgen, kündigt Bürgermeister Uwe Bartels an. Bis Mitte Mai 2024 sollen alle Arbeiten erledigt sein, so dass die Wiedereröffnung pünktlich zur nächsten Badesaison erfolgen kann. „Wir werden Druck machen und darauf achten, dass der Zeitplan eingehalten wird“, versichert Uwe Bartels im AZ-Gespräch. Zum verzögerten Beginn des Abbruchs sagt er: „Wir hatten keine Chance, das vorher zu machen.“ Nun herrsche aber große Zuversicht, denn die Lage auf dem Bau habe sich verbessert, wie die Stadt auch schon bei anderen Baustellen spüren konnte. Dass unerwartet lange auf Material gewartet werden muss, sei hoffentlich Geschichte, hofft Uwe Bartels. Aktuell arbeitet die Verwaltung noch an der Ausschreibung für die Bauarbeiten im Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kinderbecken. Feststeht, dass der Bewilligungszeitraum für die Fördermittel bis Ende Juni 2024 verlängert wurde. Was noch fehlt, ist eine passende Baugenehmigung, da es sich nun um einen Neubau und nicht mehr um eine Sanierung handelt. Auch an diesem Antrag werde noch gearbeitet, teilt der Bürgermeister mit. Allerdings werde nun der Eigenanteil für die Stadt höher als geplant. Denn die Fördermittel wurden vom Landesverwaltungsamt zwar verlängert, aber nicht in der Höhe verändert. „Auch wenn die Höhe bleibt, ich bin froh, dass die Fördermittel überhaupt verlängert wurden“, betont Uwe Bartels.