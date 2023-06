Kreis hat kein Geld für Ausbau der Straße von Immekath nach Kusey

Von: Monika Schmidt

Teilen

Die Kreisstraße von Kusey nach Immekath ist sehr schmal, zwei Autos passen kaum aneinander vorbei. © Monika Schmidt

Sehr eng, der Seitenstreifen nicht befahrbar, die Geschwindigkeit auf 60 km/h reduziert: Die Kreisstraße zwischen Immekath und Kusey ist in keinem guten Zustand.

Immekath – Wer auf der Kreisstraße von Kusey nach Immekath unterwegs ist, braucht gute Nerven und eine feste Hand am Lenkrad. Denn die Kreisstraße gehört zu den schlechtesten im Bereich der Einheitsgemeinde Klötze.

Die Straße ist nicht nur recht schmal, sondern auch sehr rund. Die Belastung durch die vielen Lkw, die noch zu Fricopan-Zeiten ins Immekather Gewerbegebiet gefahren sind, hat ihre Spuren hinterlassen. Zwar ist die Großbäckerei längst Geschichte, aber auch beim Nachfolger Paradiesfrucht werden Waren mit dem Lkw angeliefert und wieder abgeholt. Damit die Lkw-Fahrer nicht die kürzeste vom Navi angezeigte Verbindung auf Landwirtschaftswegen durch Steimke, Rappin und Schwarzendamm nach Immekath wählen, stehen in Steimke Sperrschilder. Die Lkw sollen über Kunrau und Kusey auf der Kreisstraße nach Immekath fahren. Das belastet die Straße weiter. Beim Altmarkkreis ist der Zustand der Straße sehr wohl bekannt.

Ein Ausbau des Kreisstraßenabschnitts ist aktuell aber nicht geplant, informiert Inka Ludwig von der Pressestelle des Altmarkkreises auf Nachfrage der AZ. „Mittelfristig ist ein grundhafter Ausbau nicht geplant, da es derzeit keine Förderung für den Straßenbau gibt“, erläutert Inka Ludwig. Die Kreisstraße werde von der Kreisstraßenmeisterei in Klötze unterhalten, „damit die Verkehrssicherheit gewährleistet bleibt“, informiert die Kreissprecherin weiter. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei sorgen dafür, dass Löcher im Asphalt geflickt werden und der Seitenbereich gemäht wird. „Eine Sperrung der Straße beziehungsweise eine Tragfähigkeitseinschränkung ist nicht vorgesehen“, teilt Inka Ludwig weiter mit. Weil die Straße schmal und das Begegnen von Fahrzeugen schwierig ist, ist die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße bereits auf 60 km/h für alle Fahrzeuge reduziert und es gibt einen Hinweis darauf, dass der Seitenbereich nicht befahrbar ist. „Das dient auch der Verkehrssicherheit“, erklärt Inka Ludwig. Nur so sei ein rechtzeitiges Erkennen bei Begegnungsverkehr möglich. Denn nicht nur, dass es zwischen Immekath und Kusey zwei scharfe Kurven gibt, in denen die Sicht eingeschränkt ist, die Straße führt zudem noch über den 100 Meter hohen Papenberg, so dass kein weiter Blick in die Ferne möglich ist und Gegenverkehr erst spät erkannt werden kann.