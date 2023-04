Bürgermeisterwahl in Klötze: SPD nominiert Alexander Kleine

Von: Monika Schmidt

Alexander Kleine ist Kandidat der SPD für die Bürgermeisterwahl in Klötze. Petra Schütte gratulierte ihm. © Monika Schmidt

Als Kandidat der SPD geht Alexander Kleine ins Rennen um das Amt des Klötzer Bürgermeisters. Am 17. September 2023 wird gewählt.

Klötze – Alexander Kleine geht bei der Bürgermeister-Wahl in Klötze für die SPD ins Rennen. „Es sind noch 143 Tage bis zur Wahl“, rechnete er nach seiner Nominierung vor. Zeit, die der 26-Jährige nutzen möchte, um in der gesamten Einheitsgemeinde für sich zu werben. Er sei das ganze Jahr über immer wieder gefragt worden, ob er kandidieren werde. „Der Zuspruch hat mich gefreut.“ Und zur Entscheidung geführt: „Ja, ich mache es.“ Auch wenn er erst 26 Jahre alt ist, bringt Alexander Kleine bereits Kompetenz und Wissen mit. „Ich habe die Verwaltung von der Pike auf gelernt“, erinnerte er. Einem dualen Studium der sozialen Arbeit mit Ausbildung beim Landkreis Lüchow-Dannenberg folgte eine Anstellung bei der Stadt Wolfsburg, wo er seit 2021 Fachgebietsleiter und stellvertretender Abteilungsleiter für 60 Mitarbeiter ist. „Dort arbeite ich mit allen Berufsgruppen zusammen“, erklärte der Klötzer, für den das Miteinander, das Netzwerken und das Mitnehmen der Menschen bei Entscheidungen ganz wichtige Punkte sind. „Ich bin durch und durch Klötzer und brenne für den Karnevalsverein“, stellte sich Alexander Kleine weiter vor. „Ich möchte hier alt werden.“ Und: „Ich bin ein Kind der Einheitsgemeinde, mir sind auch die Ortsteile wichtig.“ Alexander Kleine empfindet eine „große Unzufriedenheit mit der Führung des Rathauses“, sagte er, denn er ist der Meinung: „Politik und Verwaltung müssen sich erklären.“ Es sollten nicht „sieben Jahre Stillstand als Erfolg verkauft werden“. Die Schulschließung, die Kita-Personalprobleme, dass im Alleingang eine Millionen Euro in Lebensversicherungen angelegt wurden, listete er als Punkte für die Unzufriedenheit auf. Vielfach fehle es daran, den Bürgern vernünftige Erklärungen abzugeben. „Ich will die Verwaltung neu denken“, kündigte der SPD-Kandidat an. „Der Bürgermeister ist der Chef der Verwaltung und niemand anders“, machte er deutlich. Zu den Strukturen im Rathaus stellte Alexander Kleine fest: „Ich halte sie grundsätzlich für richtig.“ Auch die Wiedereinführung der Bauamtsleiterstelle sei richtig. „Wir brauchen einen Bauamtsleiter, es stockt an allen Ecken und Enden.“ Unter seiner Führung sollen die Kompetenzen der Sachgebietsleiter erweitert werden und diese sich bei Schulungen und Seminaren weiterbilden. „Eine stabile Führung ist mir wichtig, damit die Mitarbeiter sich mitgenommen fühlen.“ Aus seiner Erfahrung wisse er, wie wichtig es ist, die Mitarbeiter gut zu führen. Alexander Kleine möchte auch neue Wege in der Beteiligung der Bürger gehen, um mehr Verständnis für Entscheidungen zu gewinnen. Er kündigte Bürgerdialoge und Sprechzeiten an, möchte als Stadt-Bürgermeister auch viele Ortschaftsratssitzungen besuchen, um die Probleme der Einwohner vor Ort aus erster Hand zu erfahren. Außerdem wünscht er sich einen regelmäßigen Austausch mit den Feuerwehren, Unternehmern und Vereinen. Wichtig ist ihm zudem die „finanzielle Unabhängigkeit“ der Stadt: „Wir dürfen nicht in die Fremdverwaltung rutschen.“ Alexander Kleine möchte „die Einheitsgemeinde fit für die Zukunft machen, damit sie bleibt, was sie ist: Unsere Heimat“. Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins stehen hinter ihm und nominierten den Klötzer einstimmig für die Wahl am Sonntag, 17. September.