Weil Jobcenter keine Maßnahme für Klötze bewilligt: Ernte geht an den Tierpark, nicht mehr zur Tafel

Von: Monika Schmidt

In den beiden Gärten, die früher für die Tafel bewirtschaftet wurden, werden nun Pflanzen angebaut, die als Tierfutter dienen. © Monika Schmidt

Dass die Ernte aus den früheren Tafelgärten am Klötzer Friedensberg in diesem Jahr nicht der Tafel, sondern dem Tierpark in Klötze zur Verfügung gestellt wird, sorgt für Ärger. Zum Beispiel bei Bernd Hamann.

Klötze – „Der Mensch steht nicht mehr im Vordergrund, sondern die Tiere.“ Diese Kritik, die ihm gegenüber von einigen Klötzern mitgeteilt wurde, brachte Bernd Hamann im Klötzer Ortschaftsrat vor. Es ging um die früheren Tafelgärten in Klötze, für die es in diesem Jahr keine Maßnahme vom Jobcenter gegeben hat. Dass die Ernte aus den Gärten am Friedensberg von den Kleingärtnern aber dem Tierpark und nicht weiter der Tafel zur Verfügung gestellt wird, ärgert auch Bernd Hamann. Er habe sich bei der Klötzer Tafel informiert, berichtete er. Insgesamt würden von den Ausgaben in Klötze und Jahrstedt etwa 160 Personen verpflegt. „Meiner Meinung nach wird nicht richtig gehandelt“, kritisierte Bernd Hamann die Entscheidung, die Ernte an den Tierpark zu geben. „Das geht so nicht“, fand er. Der Klötzer habe kein Problem damit, wenn die Abfälle und das überschüssige Grün an den Tierpark abgegeben werden, betonte er. Aber die Ernte selbst sollte doch den Menschen zugutekommen, wünschte sich Bernd Hamann. „Man muss doch Leute finden können, die die Ernte aus den Gärten abholen und zur Tafel bringen“, regte das Ortschaftsratsmitglied an. Viele von denjenigen, die die Tafelausgabe nutzen, seien gesundheitlich nicht in der Lage, einen Garten zu bewirtschaften. Diesen Vorschlag hatte der Vorstand des Gartenvereins gemacht: Er würde die Gärten weiter zur Verfügung stellen, wenn sie bewirtschaftet werden. Da dies nicht erfolgte, hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die zumindest die beiden früheren Tafelgärten, die direkt an der Schützenstraße liegen, bestellt und weiter bewirtschaftet, damit die Kleingartenanlage ein gutes Bild abgibt. Die Arbeit wird zusätzlich zu der in den eigenen Gärten erledigt. Die Entscheidung, was mit der Ernte geschieht, die die Kleingärtner selbst nicht verbrauchen können, sei ihre eigene, betonte Ortschaftsratsmitglied Christian Gebühr, der zu der Gruppe der Kleingärtner gehört. „Das sind keine Tafelgärten mehr, das sind Vereinsgärten“, stellte er klar. Der Verein habe angeboten, alles zur Bewirtschaftung zu stellen, „aber das Jobcenter wollte das nicht.“ Auf AZ-Anfrage hatte das Jobcenter mitgeteilt, dass es wegen einer Umstrukturierung keine Maßnahme für Tafelgärten in Klötze gibt. „Die Tiere brauchen auch was zu fressen“, machte Christian Gebühr deutlich. Deshalb werde in den Gärten extra auch nur das angebaut, was von den Tieren verwertet werden kann. „Wir haben Salat, Kohlrabi und Kartoffeln, aber zum Beispiel keine Tomaten“, erläuterte er. Christian Gebühr betonte, dass es einige Gespräche zwischen dem Kleingartenvorstand und dem Jobcenter gegeben habe, ohne dass es eine Einigung über eine weitere Nutzung der Tafelgärten gab, die immerhin 15 Jahre lang bewirtschaftet wurden. Ortsbürgermeister Raimund Punke vermutete, „dass die Tiere nicht von dieser Ernte abhängig sind“. Auch er würde sich wünschen, wenn die Ernte weiter für die Tafel zur Verfügung gestellt werden könne. „Das ist ein Problem. Wir sind auch für die soziale Seite in Klötze verantwortlich“, sagte Lothar Schulze, der nicht nur zweiter Stellvertreter des Ortsbürgermeisters, sondern auch Vorsitzender des Fördervereins für das Tiergehege ist. Er regte an, dass die drei Ortsbürgermeister den Kontakt zum Jobcenter suchen sollten, um eine Lösung herbeizuführen. „Es muss doch eine Begründung für die Entscheidung geben“, war auch Raimund Punke für diese Idee aufgeschlossen.