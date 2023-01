Abrissgenehmigung für Klötzer Archiv im zweiten Anlauf erhalten

Von: Monika Schmidt

Das Archivgebäude neben dem Rathaus soll teilweise abgerissen werden. © Monika Schmidt

Zu den Bauprojekten, die die Stadt Klötze in diesem Jahr umsetzen möchte, gehört der Umbau des Gebäudes an der Mittelstraße 27. Das Haus neben dem Rathaus soll unter anderem das neue Standesamt von Klötze werden.

Klötze – Auch ein Versammlungsraum entsteht, außerdem bietet das Gebäude Platz für das Archiv. Eigentlich hatte die Stadtverwaltung angekündigt, dass die Arbeiten für den Umbau schon im Herbst 2022 beginnen sollten.

Getan hatte sich aber nichts. „Der Denkmalschutz hatte uns die bereits erteilte Abrissgenehmigung wieder entzogen“, informierte nun Bürgermeister Uwe Bartels im AZ-Gespräch. Die obere Denkmalschutzbehörde hatte die Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde kassiert, teilte er mit. Doch die Stadt hatte gegen die Entscheidung Widerspruch eingelegt und damit Erfolg. „Die Entscheidung wurde zurückgenommen“, informierte der Bürgermeister. Deshalb beginnt der Abriss des alten Gebäudes erst in diesem Jahr, kündigte er an. Die Ausschreibungen für den Abriss seien bereits in Vorbereitung. „Die Haushaltsmittel sind da, es kann also losgehen“, stellte Uwe Bartels fest. Insgesamt sollen laut Haushaltsplan der Stadt 440 000 Euro für Umbau und Sanierung des Gebäudes investiert werden. Die Stadt erhält aus dem Sanierungsprogramm Lebendige Zentren eine Förderung von 240 000 Euro. Außerdem sollen 80 000 Euro Preisgeld aus dem Programm barrierefreie Kommune für dieses Projekt verwendet werden.