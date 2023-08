Beckenköpfe werden abgerissen

Von: Monika Schmidt

Ab 28. August sollen die Beckenköpfe aus den beiden Schwimmbecken ausgebaut werden. © Schmidt, Monika

Ab 28. August geht der Abriss des Klötzer Waldbades weiter. Ein Jahr wird gebaut, bis Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken neu gestaltet sind.

Klötze – Fast genau ein Jahr ist die Klötzer Badeanstalt nun schon geschlossen. Immer wieder schauen die Klötzer an der Schützenstraße vorbei, ob sich schon etwas in Sachen Sanierung tut. Ab Montag lohnt sich der Weg zum Waldbad endlich. Denn: Wie Bürgermeister Uwe im Hauptausschuss ankündigte, gehen die Arbeiten ab der kommenden Woche weiter. In dieser Woche traf er sich zur Bauanlaufberatung mit den Firmen im Waldbad. „Auch die Baustelleneinrichtung für die Bauarbeiten im Bereich Rohbau und Edelstahlbecken ist in dieser Woche erfolgt“, teilte der Bürgermeister mit. Ab Montag, 28. August, sollen die Abrissarbeiten beginnen: Dazu werden zunächst die Schwimmbeckenköpfe zuerst aus dem Nichtschwimmerbecken und anschließend aus dem Schwimmerbecken entfernt. Danach beginnen in beiden Becken die Rohbauarbeiten. Für das große Schwimmerbecken soll eine Edelstahlwanne in das Becken eingesetzt werden. Dafür sind entsprechende Vorbereitungen nötig. „Alle Arbeiten beginnen derzeit nach Zeitplan“, versicherte Uwe Bartels den Einwohnern. Die Klötzer Stadträte hatten sich Anfang des Jahres bei der Sanierung des Schwimmerbeckens für eine Edelstahlvariante ohne eine Insel entschieden. Damit werden wie bisher Schwimmbereich und Sprungbereich nicht voneinander getrennt. Durch den Einsatz des Edelstahlbeckens verkleinert sich der Schwimmerbereich des Waldbades von 50 auf künftig 48 Meter, hatte das Planungsbüro die Stadträte damals informiert. Künftig wird es statt bisher acht nur noch sechs Schwimmbahnen geben. Die selbsttragende Edelstahlkonstruktion wird in den vorhandenen Beckenkörper installiert. Dazu muss der Beckenkörper aber zunächst soweit zurückgebaut werden, dass das vorhandene Pflaster bis zur Beckenkopfhinterkante ergänzt werden kann. Der Bereich zwischen alter und neuer Beckenwand wird mit eisenfreiem Material verfüllt. Wegen des Einbaus des kleineren Beckens müssen die vorhandenen Sprunganlagen verschoben werden. Deshalb sollen auch sie zunächst ab- und später wieder eingebaut werden. Die Wahl der Stadträte für die teurere Edelstahlvariante wurde mit der längeren Lebensdauer des Edelstahlbeckens begründet. Mindestens 50 Jahre soll das neue Becken im Klötzer Waldbad halten. Die Aufträge für die Sanierung des Waldbades sind allesamt vergeben. Nun hofft die Stadt auf eine zügige Umsetzung der Arbeiten, da der Zeitplan eng gesetzt ist. Im Mai 2024, so hatte Bürgermeister Uwe Bartels angekündigt, soll das Waldbad wieder eröffnet werden.