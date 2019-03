Abgeladene Gartenabfälle im Grenzgraben: „Das ist verboten“

Willi Schütte setzt sich dafür ein, dass die deutsch-deutsche Geschichte in Böckwitz erhalten bleibt. Dass Abfälle in den Panzergraben geschüttet werden, ärgert ihn.

Böckwitz – Der Grenzgraben in Böckwitz wird für Willi Schütte zum Problem. „Da fahren immer wieder Leute ihre Gartenabfälle rein, das geht nicht“, ärgert sich der Suderwittinger, auf dessen elterlichen Grundstück das Böckwitzer Grenzmuseum steht.

Der Senior setzt sich seit Jahren dafür ein, die deutsch-deutsche Geschichte zu bewahren.

Er musste selbst mit seiner Familie bei der Aktion Ungeziefer in den 1950er Jahren die Koffer packen und wurde aus Böckwitz zwangsausgesiedelt. Zwar fand er in Suderwittingen ein neues Zuhause, die Sehnsucht nach der Altmark hat Willi Schütte aber nie verlassen. Als 1989 die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten fiel, war er einer der ersten, der ins Grenzgebiet nach Böckwitz zurückkehrte. Für Willi Schütte ist es ein Herzensanliegen, dieses Kapitel der deutschen Geschichte in Erinnerung zu halten und auch spätere Generationen darüber aufzuklären.

Auf seinem Grund und Boden steht der Grenzlehrpfad, der in den 1990er Jahren vom Altmarkkreis und der damaligen Verwaltungsgemeinschaft Jeetze-Ohre-Drömling gemeinsam als Erinnerungsstätte und Denkmal errichtet wurde. Dazu gehört neben dem erhaltenen B-Turm und der Dokumentation der verschiedenen Grenzsicherungszäune auch der Kfz-Sperrgraben und der gepflügte Streifen davor. Willi Schütte kümmert sich seit Jahren darum, dass der Aufbau der Grenze von den Besuchern nachvollzogen werden kann.

Die Gartenabfälle in dem Graben werden für den Suderwittinger nun aber zum Problem: „Den ganzen Panzergraben werfen mir die Leute mit Sträuchern und Gartenabfällen voll.“ Beides darf dort nicht entsorgt werden. Vom Altmarkkreis Salzwedel ist Willi Schütte bereits aufgefordert worden, die Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen.

Auch eine Strafe ist ihm bereits angedroht worden, erzählt er der AZ. Dabei stammen die Verschmutzungen nicht von ihm, sondern von Fremden. Willi Schütte hat die Nase voll: „Es ist verboten, dort etwas abzuladen“, betont er nochmals. Und kündigt an, das strafrechtlich verfolgen zu lassen, wenn er jemanden dabei erwischt.

VON MONIKA SCHMIDT