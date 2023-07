Ab sofort: Tempo 30 für Lkw auf der Klötzer Ortsdurchfahrt

Von: Monika Schmidt

Als Entlastung der Anwohner gilt seit 6. Juli Tempo 30 für Lkw auf der Gardelegener Straße in Klötze. © Monika Schmidt

Klappernde Gullydeckel, wackelnde Gläser im Schrank, Risse in den Hauswänden und dazu die Lärmbelästigung. Die Anlieger der Gardelegener Straße in Klötze leiden unter dem Lkw-Verkehr. Jetzt gibt es eine kleine Linderung.

Klötze – Tempo 30 für Lkw gilt seit Donnerstag, 6. Juli, auf der Gardelegener Straße in Klötze. Damit soll die Lärmbelästigung für die Anwohner reduziert werden, da der Ausbau der Straße weiter auf sich warten lässt.

Denn der Ausbau der Gardelegener Straße, also der Ortsdurchfahrt vom Ortseingang aus Richtung Schwiesau bis zur Einmündung der Großen Gartenstraße, ist von der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) ein weiteres Jahr nach hinten verschoben worden. Dem Land fehlen die finanziellen Mittel für das Vorhaben, das eigentlich schon 2022 umgesetzt werden sollte. Nun ist 2024 als nächster Termin angekündigt. Bis dahin geht die Belastung für die unmittelbaren Anlieger, deren Häuser größtenteils sehr nah an der Straße stehen, weiter. „Es hat vermehrt Hinweise der Anwohner über Lärm, insbesondere des Schwerlastverkehrs, gegeben“, hatte Bürgermeister Uwe Bartels im Stadtrat berichtet. Das Ordnungsamt der Stadt hatte deshalb ein Schreiben an die Landesbehörde geschickt und um eine Prüfung gebeten, „temporäre Maßnahmen zum Schutz der Anlieger“ vorzunehmen.

Vor 14 Tagen lag noch keine Antwort der Behörde vor. Offensichtlich ist die Prüfung aber positiv ausgefallen, denn am Donnerstag, 6. Juli, wurden die neuen Schilder mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw ohne zeitliches Limit aufgestellt. Lkw-Fahrer müssen nun von der Einmündung der Geschwister-Scholl-Straße bis zur Einmündung der Großen Gartenstraße ihre Geschwindigkeit reduzieren. Für die weitere Ortsdurchfahrt auf Breiter Straße und Bahnhofstraße gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht. „Unser Wunsch war Tempo 30“, informierte Bürgermeister Uwe Bartels im AZ-Gespräch. Vor allem die klappernden Gullydeckel, die mitten in der Fahrbahn liegen, sorgen für die Lärmbelästigung. Das Tempolimit soll bis zum Beginn des Straßenbaus gelten.