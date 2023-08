Odyssee zweier schwerkranker Menschen aus Faulenhorst

Von: Stefan Schmidt

ga_faulenhorst paar.jpg © Stefan Schmidt

Yvonne Wedekind und Falk Wehrhahn lieben sich, und sind beide schwerkrank.

Faulenhorst – Entdeckt hatte diesen Rettungsanker Falk Wehrhahn auf dem Flur der Uni-Klinik in Halle. Dort war der 52-jährge – mal wieder –zur Behandlung. Denn der Mann, der mit seiner 46-jährigen Lebensgefährtin Yvonne Wedekind in Faulenhorst lebt, hat Krebs. seit 2006. Der Hilferuf erreichte die gemeinnützige Organisation „Aktion Sonnenherz“ in Bayern und stellte sich, so teilt die Organisation in einer Presseerklärung mit, als „tragisch, aber dennoch mit vollem Zusammenhalt und Liebe“ dar.

Das Gespräch mit Falk Wehrhahn höre sich, so schreibt ein Vertreter der „Aktion Sonnenherz“, an „wie eine Liebesgeschichte zweier Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen als ein menschenwürdiges, normales Leben zu führen“.

„Kennen und lieben gelernt haben wir uns vor vielen Jahren, bei mir in der Tankstelle in Hannover. Aber dann leider aus den Augen verloren. Über Umwege haben wir uns dann vor rund zehn Jahren wiedergefunden“, erzählt Falk Wehrhahn.

Doch ihre Erkrankungen machen den beiden das Leben sehr schwer.

Bereits in jungen Jahren hatte Yvonne Wedekind, so erzählt sie auch im Gespräch mit der Altmark-Zeitung, Darmprobleme und musste sich schlussendlich einer Operation unterziehen, bei der der Dickdarm entfernt werden musste, da er mit Polypen übersät war. „Meine Verlobte muss sich weiteren Behandlungen unterziehen und mehrere Untersuchungen stehen bald an. Jetzt ist auch noch ihr Dünndarm von unzähligen Polypen besiedelt“, erzählt er.

Wie es sich herausstellte, leidet Yvonne Wedekind an einer genetischen Erkrankung namens Polyposis coli. Eine Erbkrankheit, bei der hunderte bis tausende Schleimhautpolypen im Darm gebildet werden. Die Erkrankung geht laut Untersuchungen des Universitätsklinikums Heidelberg unter anderem mit Blutungen, Durchfällen und Bauchschmerzen einher.

Hinzu kommt, dass Yvonne Wedekinds Körper immer wieder von Abszessen befallen wird. Zuletzt mussten ihr beide Brüste abgenommen werden. Selbst mit stärksten Medikamenten wollen die hartnäckigen Schmerzen nicht nachlassen.

„Die Ärzte wissen nicht, warum das passiert, warum das immer wieder auftritt bei meiner Yvonne. Sie sind ratlos. Ihre Arbeit als Kurierfahrerin und Bedienung konnte sie nicht mehr ausführen und sie ist seit mehreren Jahren krankgeschrieben“, erzählt Falk Wehrhahn. An Arbeit sei nicht mehr zu denken. „Jetzt bezieht sie volle Erwerbsminderungsrente.“

Falk Wehrhahn hat selbst schwere gesundheitliche Probleme. Bereits im Jahr 2006 wurde bei ihm erstmalig Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Jahrelang musste er sich mehrerer Chemotherapien unterziehen, der Krebs schien besiegt. Doch er erkrankte im vergangenen Jahr erneut. Kurz darauf stellten die Ärzte auch noch einen Tumor in der Lunge fest. Sie mussten eine Drainage in der Brust legen, damit die Flüssigkeit, die sich im Lungengewebe ansammelte, abgelassen werden kann.

Falk Wehrhahn, obwohl vom Grundsatz her ein Optimist („Ich sage immer: Okay, das packen wir“), ist mittlerweile am Ende seiner Kräfte angelangt. „Ich merke selbst, dass ich dünnhäutig geworden bin“, erzählt er in der Küche ihrer gemeinsamen Wohnung in Faulenhorst, wo das Paar seit einigen Jahren lebt. Mittlerweile hat er vier Chemotherapien, eine Bestrahlung und eine Stammzellentherapie hinter sich. Das mache sich auch körperlich bemerkbar. „Ich habe die Kondition eines Neugeborenen“, erzählt er. Selbst bei kürzeren Spaziergängen müsse er immer wieder eine Pause einlegen, „an Radtouren ist gar nicht zu denken“, obwohl die Gegend um Faulenhorst dazu einladen würde.

Aber auch seine Yvonne leidet immer mehr und ist mittlerweile, wie er selbst, psychisch stark angeschlagen, da jetzt auch noch finanzielle Probleme hinzukommen. „Ich kann nicht mehr arbeiten gehen und bin seit längerem krankgeschrieben“, erklärt er.

Trotz aller Schwierigkeiten erscheint Falk Wehrhahn frohen Mutes. Er ist ein Typ, der sich nicht so leicht hängen lässt, gibt er an. „Es hat mich schon große Überwindung gekostet, um Hilfe zu bitten, aber es geht einfach nicht mehr. Wir brauchen dringend Unterstützung“, sagt er – ein freundlicher Mann, der trotz allem gerne lacht, der trotz seiner Krebserkrankung nicht aufgibt und für sich und seine schwer kranke Verlobte nichts weiter als ein menschenwürdiges Zuhause schaffen möchte.

„Das Geld, die Rente meiner Verlobten, mein Krankengeld, selbst mit Sozialhilfe: Es reicht vorne und hinten nicht“, erläutert Falk Wehrhahn. „Wir mussten mehrmals umziehen. Das letzte Zuhause war eine Bauruine ohne Heizung und Warmwasser. Das ging gar nicht.“

„Zu allem Überfluss droht uns jetzt der Energiekonzern, den Strom abzuschalten. Wir wussten einfach nicht mehr weiter, als uns an die Familienkrebshilfe ‘Sonnenherz’ zu wenden und um Hilfe zu bitten. Wir sind für jede Unterstützung sehr dankbar“.

Für hilfsbereite und mitfühlende Menschen, denen das Schicksal von den beiden ebenso nahegeht, hat die gemeinnützige Organisation ein Spendenkonto eingerichtet. Über die Kontoverbindung kann für sie gespendet werden. Sämtliches eingehendes Spendengeld wird von der „Aktion Sonnenherz“ komplett an die beiden Hilfebedürftigen weitergeleitet:

Wer spenden will: Aktion Sonnenherz gUG, IBAN: DE07 7016 9614 0001 8090 83, Freisinger Bank eG. Verwendungszweck: „Falk“.