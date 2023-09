Zwei Frauen wegen Untreue angeklagt: Es geht um 35.000 Euro

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

Die Verhandlung fand im Amtsgericht Gardelegen statt. © Stefan Schmidt

Haben zwei Schwestern eine Frau aus Kalbe ausgenutzt und abgezockt? Damit beschäftigt sich derzeit das Gardelegener Amtsgericht.

Kalbe / Gardelegen – Insgesamt geht es um 35774,88 Euro. Das Geld haben die beiden Angeklagten – eine 65-Jährige und eine 73-Jährige – von dem Konto einer Kalbenserin an Bankautomaten abgehoben, teilweise mit der Girokarte bezahlt und auch Überweisungen vorgenommen. Eine Betreuungsvollmacht hatten die beiden Frauen für die Geschädigte, aber ob diese auch eine Vermögensbetreuung beinhalte, sei laut des Verteidigers fraglich. Unklar ist außerdem, ob beide Frauen, die aus der Kalbenser und Klötzer Einheitsgemeinde kommen, das Geld abgehoben haben, weil es die Frau, die mittlerweile in einem Pflegeheim wohnt, wollte oder nicht.

Angeklagt waren beide Frauen in Gardelegen vor dem Schöffengericht wegen Untreue. Denn der Bank sind die ungewöhnlichen Geldbewegungen auf dem Konto aufgefallen. Laut der Anklage haben die beiden Frauen von Mai 2018 bis Januar 2019 immer wieder Geld von Bankautomaten abgeholt, beispielsweise am 24. Mai um 9.28 Uhr 1000 Euro und eine Minute später nochmals 500 Euro. Solch hohe Summen wurden teilweise am selben Tag innerhalb weniger Minuten mehrfach abgehoben.



Das Geld sollen die 65- und 73-Jährige laut Staatsanwältin für sich behalten haben. Bezahlt wurden beispielsweise Möbel und Deko, die aber die Geschädigte, die sich zu dem Zeitpunkt schon im Pflegeheim befand, nicht benötigen würde, wie der Anwalt der Nebenklage erläuterte. Weiterhin sollen von dem Geld Steuern beim Finanzamt bezahlt worden sein. Außerdem soll von dem Vermögen der Geschädigten – auf dem Konto waren insgesamt um die 90000 Euro – ein Fond mit 46000 Euro eingerichtet worden sein.

Laut des Verteidigers und der Verteidigerin hätten die Angeklagten das Geld auf Wunsch der Geschädigten beispielsweise vom Bankautomaten abgeholt, um es ihr später zu geben. Die Verteidigerin erläuterte dabei das persönliche Verhältnis ihrer Angeklagten zur Geschädigten. Sie sei „nicht losgezogen, um eine alte Frau abzuzocken“. Zudem stehen, ergänzte sie, im Testament die beiden Angeklagten, die Geld von der Geschädigten erben sollen. Zudem wurden Überweisungen von der Geschädigten unterschrieben.



Hinzukomme, dass unklar ist, ob die Geschädigte zu dem damaligen Zeitpunkt bereits an Demenz litt oder nicht und ob diese mögliche Erkrankung von den beiden angeklagten Schwestern erkannt wurde oder nicht. Die Betreuungsvollmacht wurde am 27. Februar 2018 ausgestellt. Der Grund dafür soll die Demenzerkrankung gewesen sein. Allerdings gibt es MRT- und CT-Aufnahmen, die unterschiedliche Diagnosen bezüglich einer Demenzerkrankung machen.



Das Gericht müsse nun, erklärte Richter Axel Bormann, klären, wann und ob die Geschädigte an Demenz erkrankt ist und ob diese Erkrankung von den Angeklagten erkennbar war. Deswegen werden Ärzte als Zeugen geladen. Die Verhandlung wird voraussichtlich Ende Oktober fortgesetzt.