Zehn Jahre Künstlerstadt Kalbe: Mit Fest wurden Jubiläum und fertiges Vorderhaus gefeiert

Von: Ina Tschakyrow

Corinna Köbele, Initiatorin der Künstlerstadt Kalbe, berichtete aus den vergangenen zehn Jahren. © Ina Tschakyrow

Seit zehn Jahren gibt es die Künstlerstadt Kalbe. Das Jubiläum wurde am Sonnabend mit Musik, Kunst und einer Lesung gefeiert.

Kalbe – „Wir hatten damals die Vision, die Stadt lebendiger zu machen“, sagte Corinna Köbele, die vor zehn Jahren die Künstlerstadt Kalbe initiiert hatte. Das Jubiläum wurde am Sonnabend auf dem Kulturhof gefeiert. In den vergangenen zehn Jahren fanden viele Veranstaltungen statt – das Brucca-Festival, der internationale Sommer- und Wintercampus, viele Konzerte und Workshops. In der Zeit wurden aber auch Gebäude in der Altstadt gekauft und saniert. Wie der Kulturhof mit dem Vorderhaus. Dessen Fertigstellung wurde am Sonnabend ebenfalls gefeiert.



Vorderhaus fertiggestellt

2016 wurde der Hof gekauft, 2018 gab es die Baugenehmigung. 2020 konnte der erste Bauabschnitt, die linke Gebäudehälfte, abgeschlossen werden. Der zweite Bauabschnitt folgte im vergangenen Jahr. Die Kosten beliefen sich auf 590.000 Euro. Viel Fördergeld gab es für das Vorhaben, die Künstlerstadt Kalbe musste aber auch einen hohen Eigenanteil aufbringen. „Wir haben ehrenamtlich viel gemacht“, so Corinna Köbele und erinnerte daran, dass man damals „durch einen zerrissenen Vorhang und einer Distelwüste musste, um zur Scheune zu kommen“. In dieser finden beispielsweise Konzerte und Lesungen statt. Das Vorderhaus soll unter anderem von den Stipendiaten genutzt werden. Corinna Köbele bedankte sich beim „harten Kern“, den Vereinsmitgliedern, „die den meisten Teil der Arbeit tragen“, wie sie erklärte, sowie bei der Mitarbeiterin.

Über Kalbe hinaus

„Das Ensemble fügt sich in die Altstadt ein“, stellte Kalbes Ortsbürgermeister Heiko Gabriel in seinen Grußworten fest. Anschließend übergab er im Namen des Kalbenser Kultur- und Heimatvereins einen Rosenstrauch an die Initiatorin.

Sie sagte, dass die Künstlerstadt Kalbe auch etwas für die „Stadt und die Region“ machen wollte, und das sei auch gelungen, beispielsweise würden Veranstaltungen in der gesamten Altmark stattfinden. Das Miteinander sollte gefördert und die Gemeinschaft gestärkt werden, ergänzte sie.



Corinna Köbele wünscht sich für die nächsten Jahre, wie sie auf Nachfrage der Altmark-Zeitung verriet, dass die Arbeit der Künstlerstadt in ihrer Struktur gestärkt werden kann, indem es eine Förderung gibt, die eine kontinuierliche Arbeit zulässt. Der Erhalt von Fördergeld war in den vergangenen Jahren immer wieder herausfordernd und meistens Voraussetzung für die Umsetzung von Projekten.



Anton Hahne (l.) und Kolja Klett malten sich gegenseitig. Die Bilder sollen später an die Gäste des Jubiläums erinnern. © Ina Tschakyrow

Nach den Grußworten verteilte Corinna Köbele Zettel und Stifte an die zahlreichen Gäste. „Jeder ist heute ein Künstler“. Die Gäste sollten ihren Nachbarn malen. Die Bilder wurden anschließend aufgehängt, um sich daran zu erinnern, wer bei der Jubiläumsfeier dabei war, wie die Initiatorin erklärte.

Außerdem las Aron Boks aus seinem Buch vor, Marta Kowalczuk bildete später mit den Anwesenden einen Spontanchor, Volodymyr Vasyliev spielte ukrainische Lieder und Volker Büst sang und spielte Gitarre.

Außerdem konnten die Gäste eine Schätzfrage beantworten: Wie viele Stipendiaten gab es bisher? Wer richtig lag, konnte sich über Freikarten für eine Veranstaltung freuen. Später gab es noch eine Versteigerung für die erste Nacht im vollsanierten Vorderhaus mit Frühstück für zwei Personen.



Wilma Rolletschek, Inhaberin des Gardelegener Geschäfts „Mit Genuss“ übergab eine Spende von 200 Euro an die Künstlerstadt Kalbe, da sie beim Firmenentenrennen den dritten Platz belegte. Eine weitere Spende übergab die Stiftung Zukunft Altmark in Höhe von 3500 Euro für den diesjährigen Winter- und 3000 Euro für den Sommercampus.