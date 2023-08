Turm der Mühle in Kalbe wird saniert

Von: Maik Bock

Der Turm der Wassermühle in Kalbe ist eingerüstet. Damit kann mit der Sanierung des Turms begonnen werden. © Maik Bock

Derzeit ist eines von vielen Baudenkmalen von Kalbe eingerüstet. Der Turm der historischen Wassermühle am östlichen Ortseingang der Mildestadt wird saniert.

Kalbe – In den vergangenen zwei, drei Jahren hatte Mühlenbesitzerin Andrea Daries zusammen mit ihrer Familie sehr großen Aufwand betrieben, um das historische Bauwerk zu erhalten. Die Kalbenserin hat schon Ideen, wie die historische Mühle zukünftig genutzt werden kann.

Zurzeit ist der Turm der Wassermühle für die Sanierung eingerüstet. Von dem Turm wurde früher das Getreide in einen großen Metallbehälter gefüllt und in Silos transportiert.



Neuer Dachstuhl

Die Sanierung sei laut Andrea Daries nicht einfach. Sie erklärt, dass der Dachstuhl aus Beton besteht. Um diesen wieder herzurichten, hätte eine Spezialfirma aus Dresden die Arbeiten erledigen müssen, denn keine andere Firma wurde gefunden. Die Kosten wären aber „ins Unermessliche“ gestiegen, sagt die Kalbenserin. Deshalb wird nun davon abgesehen, den Betondachstuhl zu rekonstruieren. Das Dach soll stattdessen einen Dachstuhl aus Holz erhalten. Außerdem wird die Fassade saniert. Das Vorhaben wird in Abstimmung mit dem Denkmalschutz durchgeführt, erläutert die Kalbenserin.



Außerdem möchte Andrea Daries mit der Sanierung die Gefahrenabwehr für die Sicherung des Bauwerkes vorantreiben. Denn obwohl die Fläche bis zum Bürgersteig ein Privatgrundstück ist, nutzen viele die Brücke des Wehres und den Vorplatz der Wassermühle als Abkürzung und gehen von dort bis zur Straße.



Sicherungsmaßnahmen

Neben dem historischen Mühlenhauptgebäude, an dem Sicherungsmaßnahmen erfolgt sind, wurden in den vergangenen Jahren auch die zwei Scheunen in Richtung der Wiesen saniert und ausgebaut. Andrea Daries ließ an beiden Scheunen die Dächer erneuern. Außerdem wurde ein Dachstuhl neu gebaut und ein Dachstuhl wurde teilsaniert, erklärt sie. Auch die Elektroanlagen wurden erneuert und die Brandschutzauflagen erfüllt.



Andrea Daries zieht die historische Wassermühle als Veranstaltungsort in Betracht. Als Beispiel erinnert sie an das Müllerfrühstück, welches vor einigen Jahren vor der Mühle angeboten wurde und welches von Kalbensern sowie Gästen der Mildestadt gut angenommen wurde. Für die Zukunft könnte auf dem Hof oder wieder vor der Mühle solch eine Veranstaltung angeboten werden und bei schlechtem Wetter könnte die Veranstaltung in der Tenne der Scheune stattfinden.



Für die Sanierung der Wassermühle gab es Fördergeld aus dem Leaderprogramm. Hinzu kommen zudem Eigenmittel.



Andrea Daries freut sich, mit dem Turm einen weiteren Sanierungsabschnitt in Angriff nehmen zu können und so das historische Bauwerk am Ortseingang der Mildestadt für die Zukunft zu erhalten.