Technikstandort in Vienau vom ZBA an Netzbetreiber übergeben

Von: Ina Tschakyrow

Mit dem symbolischen Knopfdruck von Hendrik Meier, Geschäftsführer des ZBA (von links), Dezernatsleiter Matthias Baumann, Projektleiter des ZBA, Dirk Benecke, Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth und Thomas Lange, Regionalleiter von DNS:NET gab es den Startschuss für schnelles Internet im Bereich Vienau. © Ina Tschakyrow

Der Technikstandort in Vienau wurde am Mittwoch vom Zweckverband Breitband Altmark an den Netzbetreiber DNS:NET übergeben. Damit gibt es dort bald schnelles Internet.

Vienau – Den Startschuss für einen schnellen Internetanschluss im Projektgebiet II im Bereich Vienau gaben am Mittwochnachmittag mit einem symbolischen Knopfdruck der Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitband Altmark (ZBA) Hendrik Meier sowie Projektleiter Dirk Benecke, Dezernatsleiter des Altmarkkreises Matthias Baumann, Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth und Thomas Lange, Regionalleiter von DNS:NET internet service GmbH sowie Vienaus Ortsbürgermeister Joachim Walter und Kalbes Bauamtsleiter Thomas Kräuter.



In etwa acht Wochen schnelles Internet

In dem Bereich sind die Arbeiten am Ausbau des Breitbandes weitestgehend abgeschlossen, sodass Hendrik Meier den Technikstandort – genannt Point of Presence (PoP) – in Vienau an Thomas Lange und somit an den Netzbetreiber übergeben konnte. Damit befindet sich das noch nicht aktive Glasfasernetz in der Verantwortlichkeit des Netzbetreibers und nicht mehr des ZBA. Innerhalb der nächsten acht Wochen versendet DNS:NET die Technik an die Kunden, die danach aktiviert werden kann. Damit ist der Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz erfolgt. Einige Haushalte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt für die Aktivierung vorbereitet. Gründe dafür sind unter anderem ein noch laufender Vertrag des bisherigen Internetanbieters.



600 Haushalte haben Vorvertrag abgeschlossen

In Vienau haben sich etwa 600 Haushalte mit einem Vorvertrag für einen Breitbandanschluss entschieden. Sie können somit zukünftig mit einer Geschwindigkeit von 500 mbit/s (Download) das Internet nutzen. Weitere 560 Haushalte können in diesem Bereich noch an das Netz angeschlossen werden.



Insgesamt werden über den Technikstandort in Vienau etwa 1160 Hausanschlüsse in 20 Ortschaften im Altmarkkreis Salzwedel und Landkreis Stendal mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz versorgt. In der Einheitsgemeinde Kalbe sind das Vienau, Altmersleben, Beese, Brunau (teilweise), Butterhorst, Dolchau, Jeetze, Kahrstedt, Karritz, Mehrin, Neuendorf am Damm, Siepe und Vietzen.



„Wir hoffen, dass die Arbeiten nun abgeschlossen sind“, sagte Ortsbürgermeister Joachim Walter, „und die Bewohner bald schnelles Internet haben“. Bisher sei es schwierig gewesen, das Internet in Vienau zu nutzen. Und fehlendes Internet war schon ein Grund, dass Grundstücksverkäufe nicht durchgeführt wurden, erzählte er. Es habe Interessenten an leerstehenden Objekten gegeben, aber wegen der schlechten Internetverbindung sagten sie ab. „Sie arbeiten im Homeoffice. Ohne Internet kommen sie nicht hierher.“



Die Arbeiten für den Ausbau in Vienau begannen im November 2021. Die Kosten belaufen sich auf 9,57 Millionen Euro, wovon 8,38 Millionen Euro Fördergeld von Bund und Land sind.