Stipendiat Aron Boks befasst sich in Kalbe mit Thema Heimat

Autor hat Buch über seine Familiengeschichte geschrieben

+ © Ina Tschakyrow Aron Boks hat das Buch „Nackt in die DDR - Mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat“. © Ina Tschakyrow

Aron Boks ist derzeit als Stipendiat in Kalbe. Er ist Träger des Klopstock-Förderpreises für Neue Literatur des Landes Sachsen-Anhalt.

Kalbe – Wo ist Heimat zu verorten? Was ist überhaupt Heimat? Um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist Aron Boks im vergangenen Jahr durch den Harz gewandert. Er möchte die Recherchen seiner Harzreise literarisch aufarbeiten. Es sei noch offen, wohin diese Arbeiten führen werden, erzählt Aron Boks, der seit Anfang Juli in Kalbe ist.



Der 26-Jährige ist Träger des Klopstock-Förderpreises für Neue Literatur des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2019. Erstmals hat die Künstlerstadt Kalbe solch einen Stipendiaten im Bereich Literatur.



Oftmals werde mit dem Begriff Künstlerstadt nur Kunst wie Malen, Zeichnen oder bildende Kunst verbunden, ergänzt Corinna Köbele, Initiatorin der Künstlerstadt Kalbe. In den vergangenen Jahren wurden auch schon Schreibwerkstätten und Lesungen angeboten. Es sei bedeutend, dass „wir nun einen Stipendiaten der Literatur haben“, sagt sie. „Das ist eine tolle Möglichkeit“, freut sich Corinna Köbele. „Das finde ich auch“, ergänzt Aron Boks.



Familiengeschichte recherchiert

Aron Boks ist in Wernigerode geboren und in Blankenburg aufgewachsen. Nach Berlin ging er mit 19 Jahren. Er moderierte unter anderem Poetry Slam-Veranstaltungen, befasste sich mit Literatur und machte mehrere journalistische Praktika. Dadurch begann er vor einigen Jahren über seinen Urgroßonkel Willi Sitte zu recherchieren. Daraus entstand das Buch „Nackt in die DDR – Mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat“. Aron Boks erläutert, dass er für das Buch eine literarische Geschichte erzählt hat, diese aber mit journalistischer Recherche verbunden hat. Diese Herangehensweise habe ihm gefallen, ergänzt der 26-Jährige, der sich in Kalbe vor allem mit dem Thema Heimat befasst.



Dafür hat er sich auch für die Altmark entschieden. Die Region kennt er bisher nur wenig – Aron Boks war vor einigen Jahren für einen Aufenthalt am Arendsee und bei Poetry Slam-Veranstaltungen in Stendal. Deswegen möchte er die Altmark als „eine Oase der Kultur“ nutzen, die es laut des 26-Jährigen besonders in Kalbe gibt.



Lesung geplant

Dort sind derzeit auch die Stipendiaten und Stipendiatinnen des Internationalen Sommercampus. Der „Austausch mit den anderen Künstlern ist interessant“, sagt Aron Boks. Trotz der unterschiedlichen Genres – die Teilnehmenden befassen sich unter anderem mit Bildender Kunst, Fotografie und Musik und nicht wie Aron Boks mit Literatur – würden sich alle gegenseitig Input geben. Das wird auch dadurch ermöglicht, dass die Ateliers nah beieinander liegen. Aron Boks wohnt derzeit auf dem Kulturhof der Künstlerstadt Kalbe. Dort arbeitet er, nutzt aber auch die Räume der Trabi-Bude und des ehemaligen Gerichts, wo sich auch die Ateliers der anderen Stipendiaten befinden.



Bis Ende September ist Aron Boks in Kalbe. Geplant ist, dass es mit dem 26-Jährigen eine Lesung geben wird. Einen Termin gibt es noch nicht. Schulen, Vereine oder Institutionen, die an einer Lesung mit dem Autor interessiert sind, können sich bei der Künstlerstadt Kalbe melden.



Die Initiatorin erzählt, dass nach Aron Boks ein weiterer Stipendiat kommt.