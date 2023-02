Stadt Kalbe will Rhythmus für die Orte finden

Baumpflege auf Jahre hinaus planen und festlegen

Die Baumpflege in der Einheitsgemeinde Kalbe soll für die Zukunft in einem rotierenden System für die Ortschaften auf Jahre festgelegt werden.

Die Baumpflege in den Orten der Einheitsgemeinde Kalbe ist ein Dauerthema in Ortschaftsräten. Für die Zukunft möchte die Verwaltung festlegen, welcher Ort in welchem Jahr dran ist.

Kalbe – Jedes Jahr sind die Baumpflegearbeiten in der Einheitsgemeinde Kalbe Thema in Ortschaftsräten, kürzlich erst in Kakerbeck, Altmersleben und Neuendorf am Damm. Immer wieder kommt von Bürgern die Frage auf, wann in ihrem Ort Baumpflegearbeiten erfolgen. Die Stadt versucht deshalb, für die Zukunft ein rotierendes System für Pflegeschnitte festzulegen. Ganz einfach ist es aber nicht.



In letzterem Ort wird aktuell die Lindenallee beschnitten. Aber auch in der restlichen Einheitsgemeinde laufen Baumpflegearbeiten „im Rahmen unseres finanziellen Leistungsvermögens“, erklärt Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth auf Nachfrage der Altmark-Zeitung. Denn 50 000 Euro stehen laut des Haushaltsplans für alle Pflegearbeiten und Ortschaften zur Verfügung. Bei der Anzahl der Ortschaften, des Personals im technischen bzw. grünen Bereich sowie des Budgets könne die Verwaltung nicht jedem Wunsch aus jedem Ort gleichzeitig nachkommen. Zumal ein großer Teil der Pflegeschnitte nicht aus Gründen der Gefahrenabwehr erforderlich ist, denn dann muss die Stadt tätig werden, sondern aus Gründen der Ästhetik geäußert werden. In anderen Fällen wiederum, weil im Herbst nicht viel Laub anfallen soll oder die voll bewachsene Krone die Zimmer des Hauses verdunkeln. Legitime Wünsche, aber trotzdem nicht die Maßstäbe, die die Kommune zum Handeln verpflichten. Diese gelten gesetzlich als freiwillige Aufgaben, die Stadt muss dahingehend achtsam wirtschaften.



„Ich möchte, dass die Ortsbürgermeister in die Situation versetzt werden, dass sie ihren Bürgern auf Nachfrage sagen können, wann ihre Ortslage für Pflegeschnitte wieder dran ist“, erklärt Ruth. In Absprache mit den Ortsbürgermeistern möchte die Verwaltung ein rotierendes System für Pflegeschnitte alle drei bis fünf Jahre entwickeln. Die Orte sollen im Wiederholungsrhythmus für Jahre festgelegt werden.



Trotzdem kann auch nicht zu streng geplant werden. „Wir müssen aber auch realistisch sein, dass die Bäume in den Ortslagen nur ein Teil des Problems sind“, macht Ruth deutlich. Es gibt insgesamt 900 Kilometer Ländliche Wege in der Einheitsgemeinde, die teils auch einen hohen Pflegeanspruch erzeugen. Hinzu kommen beliebte Radwege und Parkanlagen und unerwartete Problemstellen. „Auch da sind immer wieder Pflegemaßnahmen erforderlich, die bei der Finanzierbarkeit aller Wünsche berücksichtigt werden müssen“, weiß der Bürgermeister.