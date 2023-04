Sporthallennutzung wird in Kalbenser Einheitsgemeinde teurer

Von: Ina Tschakyrow

Die Nutzungsgebühren für Sporthallen in der Einheitsgemeinde Kalbe erhöhen sich. Für die Turnhalle in Kalbe kostet eine Stunde bald 24 Euro. © Maik Bock

Die Nutzung der Sporthallen in der Einheitsgemeinde Kalbe wird teurer. Eine Energiepauschale in Höhe von 20 Prozent kommt hinzu.

Kalbe – Kürzlich hat der Stadtrat Kalbe die Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Einheitsgemeinde Kalbe beschlossen. Nun soll auch die Gebührensatzung für die Benutzung der Sporthallen geändert werden: Die Preise werden ebenfalls erhöht. Grund dafür sind die steigenden Energiepreise.

Für die Dorfgemeinschaftshäuser hatte der Stadtrat festgelegt, dass der Wintertarif und eine 20-prozentige Energiepauschale zu zahlen sind.

Nach Winter- und Sommertarif ist die Nutzung der Sporthallen nicht unterteilt. Aber auch hier gibt es eine 20-prozentige Energiepauschale. Damit ergibt sich daraus sowie aus dem festgelegten Grundtarif für die Sporthallennutzung aus dem Jahr 2019 die Erhöhung der Nutzungsgebühren für Sportstätten.



Zwischen 1,50 und 4 Euro Energiepauschale

Betroffen sind insgesamt sechs Sporthallen in der Kalbenser Einheitsgemeinde. Berechnet wird der Grundtarif nach der Größe der Räumlichkeit. Für die Sporthalle in Kalbe betragen die Kosten für eine Stunde Nutzung 20 Euro zuzüglich 4 Euro Energiepauschale, also insgesamt 24 Euro. Insgesamt 18 Euro – 15 Euro zuzüglich 3 Euro Energiepauschale – beträgt die Nutzungsgebühr für die Turnhalle in Kakerbeck. Die Kosten für eine Stunde Nutzung in der Brunauer Sporthalle beträgt insgesamt auch 15 Euro. Für die Sportstätte in Badel zahlen Nutzer 10 Euro zuzüglich 2 Euro Energiepauschale, also insgesamt 12 Euro, für eine Stunde. Insgesamt je 9 Euro, also 7,50 Euro zuzüglich 1,50 Energiepauschale, beträgt die Nutzungsgebühr für den Gymnastikraum an der Schulstraße in Kalbe sowie für den Sportraum in Altmersleben.



Die Mitglieder des Finanz- und Sozialausschusses empfahlen die Gebührenerhöhung für die Nutzung von Sporthallen. Die Entscheidung über die Änderung trifft der Stadtrat am 4. Mai.