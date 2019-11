Scheibe eingeschlagen: Drei Geldbörsen weg

In Brunau: Diebstahl aus geparktem VW

+ © Privat An der Dolchauer Straße in Brunau wurde in der Nacht zu Mittwoch die Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen und drei Geldbörsen daraus gestohlen. Foto: Polizei © Privat

Brunau – Durch Unbekannte wurde irgendwann in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch an der Dolchauer Straße in Brunau die hintere linke Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen, wie der Eigentümer des Fahrzeugs am gestrigen Morgen feststellen musste.