Gehwege und Straße beschädigt: Reparaturen nach Breitbandausbau in Kalbe gefordert

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

Der Ortschaftsrat und Bauamtsleiter Thomas Kräuter (rechts) sahen sich die Schäden in der Altstadt an, die aufgrund des Breitbandausbaus entstanden sind. © Ina Tschakyrow

Die Gehwege in der Kalbenser Altstadt wurden nach dem Breitbandausbau nicht wieder richtig gepflastert. Teilweise gibt es Stolperfallen. Die Schäden wurden bei einem Rundgang notiert und sollen der Baufirma vorgelegt werden.

Kalbe – „Der Riss sieht aus, als hätte es ein Erdbeben gegeben“, sagte Volkmar Erl kopfschüttelnd und zeigte auf einen Bereich der Gardelegener Straße in Kalbe. Nahe der Gosse wurden Kabel für den Breitbandausbau gelegt. Allerdings wurden die Pflastersteine anschließend so verlegt, dass es wie ein Riss in der Straße aussieht.



Rundgang ohne Vertreter der Baufirma

Fast in der gesamten Altstadt fanden Arbeiten für den Breitbandausbau statt. Überall gibt es solche Schäden. Deswegen fand vor der Ortschaftsratssitzung am Donnerstag ein Rundgang statt. An diesem sollte ein Vertreter der bauausführenden Firma teilnehmen, der aber nicht anwesend war. Mit dabei war auch Kalbes Bauamtsleiter Thomas Kräuter.

Er hatte bereits vor wenigen Tagen die Schäden mit Fotos dokumentiert und weitergeleitet. Denn eine Endabnahme gab es laut Volkmar Erl für den Breitbandausbau bisher nicht. „Am Sonnabend wurde hier noch gearbeitet“, erzählte er. Und am Mittwoch wurden erst vor einigen gefährlichen Stellen im Gehweg Warnbaken aufgestellt, wie ein Anwohner berichtete.



Schäden in der Altstadt

Aber wo sind die Schäden in der Altstadt? Los ging der Rundgang an der Gerichtstraße. An der Kreuzung zur Marktstraße sahen die Ortschaftsräte, dass die Steine des Gehweges auf mehrere Meter nicht wieder richtig verlegt wurden. „Die fallen hier schon wieder raus“, ärgerte sich Ortsbürgermeister Heiko Gabriel.

Besonders deutlich wurde es nur wenige Meter weiter, an der Kreuzung zur Gardelegener Straße. Dort passen die neu verlegten Steine nicht zu denen, die dort für die Baumaßnahme nicht entfernt wurden. Diese Steine haben eine andere Farbe.

Die Gehwege der Gardelegener Straße haben an mehreren Stellen Schäden. Die wieder verlegten Steine wurden nicht verdichtet. Das sind teilweise Stolperfallen. An anderen Stellen wurde der Gehweg noch nicht zu Ende verlegt, die Steine stapeln sich an den Fassaden der Häuser.

Anschluss beantragt aber nicht erhalten

Und dann öffnete eine Anwohnerin ihre Tür und erklärte dem Ortschaftsrat, dass sie und weitere Anwohner bisher keinen Anschluss für Breitband erhalten haben, obwohl die entsprechenden Unterlagen ausgefüllt wurden. „Das kann doch nicht sein“, ärgerte sich Thomas Kräuter. Rundherum haben bereits Haushalte einen Anschluss erhalten. Die Frau wurde gebeten, sich mit ihren Unterlagen an die Stadt zu wenden. „Sehr unterschiedlich“ sei der Breitbandausbau in der Altstadt vorgenommen worden, so der Bauamtsleiter kopfschüttelnd weiter. „Keiner weiß, was hier gelaufen ist“, sagte er.

Die Schäden wurden mit in das Protokoll aufgenommen und sollen an die bauausführende Firma weitergeleitet werden. „Es müssen Nacharbeiten stattfinden“, sagte Heiko Gabriel.

Stadt reagiert

Nicht nur in Kalbe gibt es Schäden, die aufgrund des Breitbandausbaus entstanden sind. Auch in einigen Ortschaften. Deswegen gab es vor wenigen Tagen bereits ein Treffen zwischen Vertretern des Zweckverbandes Breitband Altmark (ZBA) und Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth. Dabei ging es vor allem um die Altstadt, erklärte Karsten Ruth kürzlich. Er wies dabei auf die dringende Notwendigkeit von Reparaturen hin. Das liege auch im Interesse des ZBA und der bauausführenden Firma. Mit dieser sollen Direktmaßnahmen abgesprochen werden. Deswegen sollte ein Verteter am Rundgang teilnehmen, der dazu eingeladen wurde. Weiterhin soll, wenn davon sogar Gefahr ausgeht, die Stadt Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Stadt kann die Maßnahmen beauftragen und das Geld vom Verursacher der Schäden wieder zurückholen. Außerdem erhält die Stadt über einen Zugangscode die Möglichkeit, zukünftig an Baubesprechungen des ZBA teilzunehmen.