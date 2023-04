Radweg Kalbe-Bismark: Im Sommer soll es losgehen

Bauarbeiten beginnen auf Bahnstrecke bei Vahrholz

Auf der alten Bahnstrecke ab Vahrholz in Richtung Kalbe soll in diesem Juli oder August mit dem Bau des Radweges nach Bismark begonnen werden.

Seit 2018 wird geplant, in diesem Sommer soll es losgehen mit dem Bau des Radweges zwischen Kalbe und Bismark. Er verbindet die Kommunen über 14,4 Kilometer auf der ehemaligen Bahnstrecke.

Kalbe – Im Juli oder August, so hofft es Planer Arthur Bräsel, wird mit dem Bau des interkommunalen Radweges zwischen Kalbe und Bismark gestartet. Die Bauarbeiten sollen auf der ehemaligen Bahnstrecke bei Vahrholz beginnen und dann Richtung Kalbe führen.



Es sind noch ein paar Hürden zu nehmen, bevor es losgehen kann, erfuhr am Donnerstagabend der Kalbenser Hauptausschuss, dem Arthur Bräsel das Projekt vorstellte. Unter anderem müssen noch einige wenige Träger öffentlicher Belange ihre Zustimmung geben und es laufen noch Gespräche mit Flächeneigentümern und Landwirten. „Es gibt keine Baustraßen, von der Logistik her ist das Projekt durchaus anspruchsvoll“, erklärte der Planer, weshalb die Kommunen Flächen nutzen müssen, die nicht ihre sind, beispielsweise als Kranstellplätze.



Teil der Baumaßnahmen des Radweges, der mit Banketten 3,50 Meter breit wird, ist auch die Erneuerung zweier Durchlässe in Kalbe und Neuendorf am Damm sowie die Angleichung und streckenweise Ertüchtigung Ländlicher Wege, die den Radweg kreuzen. Ertüchtigt werden außerdem mehrere Brücken entlang der Strecke, die oberen Stahlgerüste werden abgebaut und verschrottet und erhalten Stahlbetonfertigteile. Die Gleise sind größtenteils zurückgebaut – die Flächen der früheren Bahnstrecke hatte vor einigen Jahren ein Bieter bei Auktionen für diese Zwecke gekauft und nach dem Rückbau der Gleise die dadurch für ihn unbrauchbaren Flächen an die beiden Kommunen verkauft. Holzschwellen und lose Betonschwellen müssen aber noch entfernt werden.



„Wir müssen Umweltbegleitmaßnahmen durchführen“, zählte Arthur Bräsel weiter auf. Dies grenze die Bauzeit ein und verlängere diese. „Das wissen wir aber schon vorher“, so der Planer aus Tangerhütte, der bereits viel Erfahrung beim Bau von Radwegen, auch auf ehemaligen Bahnstrecken, hat. Berücksichtigt werden beispielsweise Brutzeiten von Vögeln: So herrscht zwischen dem 1. März und 1. Juli ein Bauverbot wegen der Horste von Mäusebussarden. Oder es müssen zwischen dem 1. April und 15. Oktober an Streckenabschnitten Reptilienschutzmaßnahmen ergriffen werden. „So zieht sich das über den gesamten Radweg fort“, berichtete Arthur Bräsel. Bauende werde voraussichtlich Ende 2024 sein.



Das Radwegprojekt, über welches Bürgermeister Karsten Ruth und Bismarks Bürgermeisterin Annegret Schwarz 2018 die ersten Gespräche führten, befindet sich derzeit in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, erklärte Bräsel und ging auch noch mal auf die Förderung ein. 90 Prozent trägt das Land Sachsen-Anhalt: Innerhalb des Sonderförderprogramms „Stadt und Land“ fließen dafür 4,5 Millionen Euro. Die zehn Prozent Eigenmittel – also 500 000 Euro – trägt die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Stendal Nord, die für das Vorhaben mit ins Boot geholt werden konnte. Die LSBB, so berichtete der Planer, verzichtet resultierend daraus später auf einen Radweg, der straßenbegleitend an der Landesstraße 21 zwischen Neuendorf am Damm und Kalbe geplant war.



Im Zuge des Projektes werden wegen der Fällung von einigen Bäumen und der Flächenversiegelung Ausgleichsmaßnahmen ergriffen. Welche es werden, das entscheide der Landkreis Stendal, erklärte Arthur Bräsel, sie würden allerdings auf dem Kalbenser Gebiet durchgeführt.



Der asphaltierte Radweg wird 14,4 Kilometer lang sein und als touristischer Radweg ausgewiesen sowie in das Stendaler Radwegeleitsystem integriert. Die Standorte von Ruhe- bzw. Haltepunkten entlang der Strecke stünden noch nicht fest, sind aber eingeplant, antwortete der Planer auf eine Nachfrage von Ausschussmitglied Ortrun Cyris. „Wir hatten auch überlegt, ihn nach Karritz anzubinden“, berichtete Karsten Ruth im Hauptausschuss. Allerdings sei das innerhalb dieser geförderten Maßnahme nicht möglich gewesen, solle aber mithilfe von anderen Förderprogrammen nachgeholt werden.