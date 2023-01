Noch nicht so viele Veranstaltungen 2023 in der Einheitsgemeinde Kalbe

Enten-, Simsonrennen und Umzug

+ © Archiv In diesem Jahr stehen im Veranstaltungskalender noch nicht so viele Termine. Einer davon ist das Entenrennen in Kalbe. © Archiv

Noch stehen nicht viele Termine im Veranstaltungskalender der Stadt Kalbe. Insgesamt sind es sogar bisher noch weniger als im vergangenen Jahr. Geplant sind bisher unter anderem zwei Veranstaltungen im Kulturhaus.

Kalbe – Noch sind es nicht viele Termine, die im Veranstaltungskalender der Stadt Kalbe stehen, aber Tourist-Info-Leiterin Jessica Baldauf geht davon aus, dass noch einige Veranstaltungen dazukommen werden.



Los geht es am 11. Februar mit der Prunksitzung der Kakerbecker Karnevalsgesellschaft ab 19.19 Uhr in der Turnhalle in Kakerbeck. Am 18. Februar findet dann der Umzug durch Kakerbeck ab 14 Uhr statt. Im März sind noch keine Veranstaltungen eingetragen. Die erste große Veranstaltung in der Stadt Kalbe ist am 22. April geplant. Die „Musikalische Lachparade“ mit Hansy Vogt wird ab 16 Uhr präsentiert. Wie Jessica Baldauf erzählt, sollte bereits im vergangenen November eine Veranstaltung im Kulturhaus stattfinden, die aber wieder aus Gründen der Wirtschaftlichkeit vom Veranstalter abgesagt wurde.



Am 1. Mai wird die Saison in der Langobardenwerkstatt in Zethlingen eröffnet. Am Internationalen Museumstag, 21. Mai, sollen sich die Langobardenwerkstatt sowie das Burg- und Heimatmuseum „Altes Wachhaus“ in der Mildestadt beteiligen. Weiter geht es in Engersen mit den Highland-Games am Pfingstsonntag, 28. Mai, die der 1. FCKW veranstaltet. Einen Tag darauf, am Pfingstmontag, 29. Mai, findet wieder der Deutsche Mühlentag statt. Die Bockwindmühlen in Zierau und Jeetze können sich angesehen werden.



Im Juni ist derzeit noch nichts geplant. Am 9. Juli wird in Kalbe wieder das Entenrennen durchgeführt, organisiert von Gewerbetreibenden aus Kalbe und Freunden des Entenrennens. Der nächste Termin steht im Veranstaltungskalender am 10. September. An diesem Tag ist der Tag des offenen Denkmals, an dem sich unter anderem das Burg- und Heimatmuseum „Altes Wachhaus“ in Kalbe sowie die Langobardenwerkstatt in Zethlingen beteiligen. Am 23. und 24. September wird in Vahrholz vom Verein „24 Stunden Simsonrennen 2017“ wieder das 24-Stunden-Simsonrennen durchgeführt. Am Wochenende darauf, am 30. September und 1. Oktober, veranstaltet der 1. FCKW das 24-Stunden-Simsonrennen in Kakerbeck. Im Dezember findet wieder der Lichterglanz am Karpfenteich in Kalbe am ersten Adventssonntag statt. Zudem ist ein Konzert im Kulturhaus geplant. Am 9. Dezember soll Stefanie Hertel ein Konzert geben. Diese Veranstaltung war schon für 2022 geplant, sowie auch in den vorherigen Jahren, wurde aber mehrfach verschoben, sagt Jessica Baldauf.



„Bisher sind es noch nicht viele Veranstaltungen, im vergangenen Jahr waren es mehr“, fasst die Tourist-Info-Leiterin zusammen. Allerdings werden auch nicht alle Veranstaltungen mitgeteilt, die in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde Kalbe stattfinden. Zugang zu dem Veranstaltungskalender haben die Vereinsvorsitzenden, um somit Termine abstimmen zu können. So kann verhindert werden, dass mehrere Veranstaltungen an einem Tag in der Einheitsgemeinde stattfinden. Die meisten Veranstaltungen werden von den Vereinen organisiert, „das ist super“, sagt Jessica Baldauf, so finden in den Ortschaften viele Feste, Feiern etc. statt.