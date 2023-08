Neue Toiletten und Öfen für Vahrholzer Dorfgemeinschaftshaus

Von: Ina Tschakyrow

Die Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus in Vahrholz sollen saniert werden. © Ina Tschakyrow

Die Toiletten und die Öfen im Vahrholzer Dorfgemeinschaftshaus sollen saniert werden. Dafür gab es eine Geldspende.

Vahrholz – „Mit so viel Geld habe ich nicht gerechnet“, freute sich Konny Münz. Die Vorsitzende des Vereins „Vahrholzer ‘09“ erhielt einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro vom Verein „24 Stunden Simsonrennen“, der seit einigen Jahren das „24-Stunden-Simsonrennen“ in Vahrholz veranstaltet, wodurch es an diesen Wochenenden beispielsweise mehr Lärm für die Anwohner gibt. Das Geld soll für Sanierungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus verwendet werden. Das kommunale Gebäude, für das es einen Nutzungsvertrag mit der Stadt Kalbe gibt, nutzt der Verein „Vahrholzer ‘09“ regelmäßig für monatliche Treffen. So finden Oktoberfeste statt, das Theater der Altmark hat eine Aufführung gegeben, Schachturniere wurden organisiert und zum Dartsspielen wird sich getroffen. Gemietet wird es für verschiedene Feiern.



Das Dorfgemeinschaftshaus wird also viel und oft genutzt. Deswegen sollen nun die Frauen- und Männertoiletten saniert werden. Die Räume sind noch aus der DDR-Zeit, erzählt Konny Münz. Der Verein hat den Sanitärbereich zwar die vergangenen Jahre gut gepflegt und mit verschiedenen Dekorationen aufgehübscht, aber die Räumlichkeiten müssen modernisiert werden. Beispielsweise werden die Toilettenkabinentüren mit Metallhaken verschlossen, die aber nicht mehr richtig halten. Die braun-gelben Fliesen sind unmodern. Erneuert werden sollen die Wände, die Böden und auch die Sanitäranlagen in den Toilettenräumen. Überlegt werde auch, ob es möglich ist, die Räumlichkeiten behindertengerecht umzugestalten. Wann das Vorhaben umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Der Verein möchte die Stadt Kalbe bei der Umsetzung finanziell unterstützen.



Weiterhin werden neue Öfen benötigt. Der Schornsteinfeger hat die Öfen, die für Wärme im Dorfgemeinschaftshaus sorgen, gesperrt. Das Gebäude ist aber auch als Wärmestube benannt, das bedeutet, dass bei Notlagen, wie einem flächendeckenden Stromausfall, die Vahrholzer sich im Dorfgemeinschaftshaus aufwärmen können. Auch die neuen Öfen finanziert die Stadt.



Wie Konny Münz erzählt, ist das Gebäude sonst in gutem Zustand. Im Jahr 2014 mussten unter anderem Türen und Fenster erneuert werden, weil es gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses eine Explosion gab, durch die das Dorfgemeinschaftshaus beschädigt wurde.