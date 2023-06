Neue Toiletten für Packebuscher Dorfgemeinschaftshaus gewünscht

Von: Ina Tschakyrow

Vorschläge für Toiletten nannten Wehrleiter Dirk Borchert (links) und Ortsbürgermeister Otto Wienecke. © Ina Tschakyrow

Seit Jahren ist die Sanierung der Toiletten im Packebuscher Dorfgemeinschaftshaus Thema. Nun fand eine Begehung statt.

Packebusch – Etwa einen Quadratmeter sind jeweils die Toiletten mit Waschbecken im Packebuscher Dorfgemeinschaftshaus groß. Es gibt nur zwei Toiletten. Das ist bei Veranstaltungen problematisch. Beispielsweise wenn in dem Dorfgemeinschaftshaus Feiern stattfinden. Oder wenn die Ortsfeuerwehr eine Schulung durchführt und mehrere Personen die Toiletten nutzen. „Wenn bei einer Feuerwehrausbildung in der Pause 37 Kameraden auf eine Toilette gehen, kann man sich vorstellen, wie die hinterher aussieht“, sagte Wehrleiter Dirk Borchert bei einer Begehung während der Ortschaftsratssitzung. Die Ortsfeuerwehr nutzt die Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus auch als Sanitärtrakt. Im angrenzenden Feuerwehrgerätehaus gibt es keine Sanitäranlagen. Weil es beispielsweise auch Ausbildungen des Zugbereichs Brunau/Packebusch gibt, werden neue Toiletten benötigt. Der Ortswehrleiter, der auch Mitglied im Ortschaftsrat ist, bemängelte, dass die beiden Toilettenräume sehr eng und schmal sowie unmodern sind.



Schon seit mehreren Jahren auf Investitionsliste

Schon seit mehreren Jahren steht die Sanierung auf der Investitionsliste des Packebuscher Ortschaftsrates. Besprochen wurde das Thema auch wieder bei der Ortschaftsratssitzung vor einigen Tagen. Für diesen Tagesordnungspunkt war Kalbes Bauamtsleiter Thomas Kräuter anwesend. Mit dem Ortschaftsrat schaute er sich die Toiletten an.

Dabei wurde nicht nur die Größe und die geringe Anzahl der Toiletten kritisiert, sondern auch deren Gestaltung. So sind die Fliesen in der Damentoilette beige, ebenso die übrige Badkeramik. Moderne Toiletten wünscht sich der Ortschaftsrat vor allem auch deshalb, weil das Dorfgemeinschaftshaus auch für Feiern genutzt wird. Gegenüber dem Bauamtsleiter äußerte der Ortschaftsrat Vorschläge für die Sanierung. Die Sanitärräume sollen vergrößert und um mehr Toiletten erweitert werden. Als Idee wurde geäußert, dafür den Raum zu nutzen, in dem bis vor kurzem noch der Friseur war. Der größere Raum dazwischen, in dem beispielsweise bei Veranstaltungen das Büffet aufgebaut ist, soll als solcher Raum erhalten bleiben.

Konzept gemeinsam besprechen

Während einer möglichen Sanierung der Sanitäranlagen könnte auch der Durchgang vom Sitzungsraum zu den Räumlichkeiten mit den Toiletten erweitert werden. Das Dorfgemeinschaftshaus soll „gleich vernünftig gestaltet werden“, sagte Ortsbürgermeister Otto Wienecke.



Thomas Kräuter schaute sich bereits an, wie die Leitungen und Rohre verlaufen und was möglich wäre. Der Ortschaftsrat bzw. die Feuerwehr sollen mit einbezogen werden, wenn Konzepte für die Sanierung besprochen werden.