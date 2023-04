Neue Glocken für Hagenauer Kirche

Von: Ina Tschakyrow

Die beiden Glocken in der Hagenauer Kirche müssen ersetzt werden. © Privat

Die Glocken in der Hagenauer Kirche könnten aufgrund ihres Materials jederzeit auseinanderbrechen. Deswegen sollen Bronzeglocken gegossen werden.

Hagenau – Die zwei Glocken in der Hagenauer Kirche sind in diesem Jahr 100 Jahre alt. Die Bronzeglocken, die einst in der Hagenauer Kirche hingen, wurden im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen. Diese wurden mit den Eisenhartgussglocken, die derzeit zu hören sind, 1923 ersetzt. Das ist 100 Jahre her. So viele Jahre hält auch das Material, aus denen die beiden Eisenhartgussglocken bestehen. „Sie drohen, in jedem Augenblick auseinanderzubrechen“, erklärt Helmut Bach, der Glöckner und wie er sich selbst nennt „Hausmeister der Kirche“.

Haltbarkeit des Materials erreicht

Deswegen müssen die Glocken ersetzt werden. Das hatte ein Glockensachverständiger der Landeskirche festgestellt, als dieser vor Ort war, um eine Entscheidung wegen der Elektrifizierung der Glocken zu treffen. „Und das war vernichtet“, sagt Helmut Bach. Der Glockensachverständige hat festgestellt, dass die Eisenhartgussglocken ihre Haltbarkeit von 80 bis 100 Jahre erreicht haben. Der Grauguss ist bereits porös. Daher müssen die Glocken schnellstmöglich ersetzt werden. Also wurde ein Angebot für den Neuguss von Bronzeglocken und für die Elektrifizierung eingeholt.

Läuten per Knopfdruck

Elektrifiziert werden sollten die beiden Glocken, da Helmut Bach bisher die Glocken per Hand läutet und dazu immer in den Turm steigen muss, was „doch sehr beschwerlich“ ist, sagt Helmut Bach. Das Läuten soll deswegen per Knopfdruck ermöglicht werden. In Hagenau wird oft geläutet. Zu allen kirchlichen Feiertagen sowie zu Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und Gottesdiensten sind die beiden Glocken zu hören. Geläutet wird zudem jeden Sonnabend um 17 Uhr, um das Wochenende einzuläuten.



Spendenaktion

Die Kosten belaufen sich für den Neuguss der beiden Glocken und die Elektrifizierung auf 45.000 bis 50.000 Euro. Es wurde ein Spendenaufruf gestartet, bei dem 10.000 Euro gesammelt wurden und das waren fast nur Einwohner aus Hagenau, die Geld gegeben haben. Außerdem wurde ein Benefizkonzert in der Packebuscher Kirche mit einem Gitarrenkünstler aus Leipzig organisiert, weil es dort mehr Platz für Besucher gibt. Eventuell wird das Vorhaben auch gefördert, das wird aber erst im Juni entschieden. Ohne Fördergeld wird die Umsetzung schwierig. „Wir hoffen auf einen Geldregen“, sagt Helmut Bach. Dann würde auch der Eigenanteil der Kirche geringer sein.

Geplant ist dennoch, dass Ende 2023/Anfang 2024 die Bronzeglocken neu gegossen werden. Das macht ein Unternehmen im Erzgebirge. Auch die Elektrifizierung wird dann umgesetzt. Für das Vorhaben muss der Glockenstuhl baulich angepasst werden.