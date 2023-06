Neue Fassade für ehemaliges Gericht in Kalbe

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

Die Fassade des ehemaligen Gerichts in Kalbe wird saniert. Die Bauarbeiten sollen noch im Juni beginnen. © Ina Tschakyrow

Die Künstlerstadt Kalbe hat eine Förderzusage für das ehemalige Gericht erhalten. Die Fassade wird erneuert. Noch im Juni sollen die Bauarbeiten beginnen.

Kalbe – Für das ehemalige Gerichtsgebäude in Kalbe wurde Fördergeld für die Sanierung der Fassade bewilligt. Das teilt Corinna Köbele, die Initiatorin der Künstlerstadt Kalbe, auf Nachfrage der Altmark-Zeitung mit.



Eigenmittel in Höhe von 25 Prozent

Die Fördersumme aus der Tourismusförderung aus dem ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) beträgt 51.000 Euro. Erneuert werden die Fenster, die Eingangstür sowie deren Treppe und der Putz, informiert Corinna Köbele weiter. „Das ist klasse“, freut sie sich. Die Kosten für Maßnahme belaufen sich insgesamt auf 88.000 Euro, sodass die Künstlerstadt Eigenmittel in Höhe von 25 Prozent bereitstellen muss.

Demnächst gibt es noch Besprechungen mit der Denkmalschutzbehörde. Dennoch soll mit der Sanierung bereits im Juni begonnen werden, so Corinna Köbele. Gleichzeitig finden auch noch Arbeiten am Kulturhof statt. Die Sanierung der Fassade am ehemaligen Gerichtsgebäude muss laut der Frist für die Förderung bis zum Jahr 2024 abgeschlossen sein.



Fenster werden hergestellt

Die Erneuerung der Fassade umfasst eine energetische Sanierung. Die Fenster werden extra hergestellt. Die derzeitigen können nicht mehr geöffnet werden, erzählt Corinna Köbele. Viele der Fenster mussten bereits zugeschraubt werden. So soll verhindert werden, dass die Fenster versehentlich geöffnet werden, aber dann nicht mehr verschließbar sind, erklärt die Initiatorin.

Die Treppe und die Eingangstür bleiben erhalten und werden saniert. Die Eingangstür, die „sehr ramponiert“ ist, wird unter anderem gedämmt. Von der Eichentür wurden die Profile abgeschlagen. Diese werden wieder angebracht. „Das wird für den Tischler eine Herausforderung“ mutmaßt Corinna Köbele.

Die Treppe, die aus Sandstein besteht und an einer Stelle gebrochen ist, kann repariert werden.



Zuletzt wurde das Dach des Gebäudes erneuert. Außerdem erhielt das ehemalige Gerichtsgebäude auf dem Dach eine Solaranlage.