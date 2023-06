Massives Fischsterben in der Milde in Kalbe

Feuerwehreinsatz am Sonnabend/Umweltamt und Polizei ermitteln

Etwa 25 Kilogramm Fisch sind am Sonnabend in der Milde in Kalbe verendet. Polizei und Umweltamt ermitteln wegen der Ursache.

Kalbe - Zu einem großen Fischsterben kam es am Sonnabend in Kalbe in der Milde im Bereich des Gardelegener Tores. Gegen 11.30 Uhr wurde Kay Grahmann, erster Vorsitzender des Kalbenser Angelsportvereins „Mildeufer 1935“, von Adrian Frahm angerufen. Der stellvertretende Jugendwart informierte ihn über die vielen toten Fische.

Geschätzt wird, dass es etwa 25 Kilogramm waren. Darunter ist ein großer Anteil von Weißfisch, wie Rotfedern, Plötzen, Hechte und Karpfen.

Nach der ersten Sichtung von Kay Grahmann erfolgte um 11.38 Uhr durch ihn ein Notruf bei der Polizei, die die die Kalbenser Feuerwehr alarmierte. Um 11.51 Uhr war die Sirene zu hören.

Am Einsatzort eingetroffen, wurden weitere Sichtungen durchgeführt. Schnell war klar, dass das nicht normal sein kann. Ein leicht bläulich öliger Film war in der Milde auf der Wasseroberfläche zu finden.

Proben des Wassers wurden von Feuerwehrleuten entnommen, die vor Ort nichts ergaben. Das Wehr an der Wassermühle wurde gezogen, eine Ölsperre zudem von der Feuerwehr installiert.

Der verendete Fisch wurde von der Jugendgruppe, der Fischereiaufsicht Kalbe sowie den Mitgliedern des Angelsportvereines aus der Kleinen Milde sowie der Milde entnommen.

Vor Ort waren zudem die Polizei und das Umweltamt. Der Einsatz dauerte bis nach 13 Uhr. Die Polizei und das Umweltamt nehmen Ermittlungen auf.