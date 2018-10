Das letzte Mal Obstkörbe?

Kalbe. „Das Schülercafé ist ein Segen für uns, die Kinder nehmen es gerne an“, sagt Gisela Horst. „Einige Kinder, die hierher kommen, haben zuhause nicht gefrühstückt. “ Eigene geschmierte Brote haben sie auch nicht dabei.

Sie sind darauf angewiesen, sich für einen kleinen Obolus ein Brötchen an der Schülercafé-Theke der Johann-Friedrich-Danneil-Sekundarschule in Kalbe zu kaufen.

Denn die belegten Brötchen in Bäckereien sind wesentlich teurer. Nicht jeder Schüler kann sich das leisten. Noch erfreulicher ist es, dass sie mehrmals im Jahr sogar die Gelegenheit haben, sich im Schülercafé ganz umsonst Obst für die Pausen und den Tag zu nehmen, aus Körben, die auf den Cafétischen stehen und die gefüllt sind mit Bananen, Äpfeln, Mandarinen, Trauben und Co.

Erfreulich ja, selbstverständlich ist das allerdings nicht. Denn um das „Gesunde Frühstück“ anbieten zu können, geht Gisela Horst regelmäßig auf Spendenjagd. Bis jetzt. Knapp 20 Jahre lang hat sich die inzwischen 74-jährige ehemalige Lehrerin dafür engagiert, aber irgendwann muss die nächste Generation Verantwortung übernehmen. Sie braucht nun eine Nachfolge, „was nicht so leicht ist“, sagt Gisela Horst. Selbst aus dem Förderverein der Sekundarschule gebe es wenig Resonanz diesbezüglich, viele Mitglieder zahlen zwar ihren Beitrag, aber das war es auch. „Wir brauchen mehr Unterstützung, es sind vor allem die älteren Kollegen, die sich kümmern“. Und dann ist es auch nicht mehr so einfach, Spendenwillige zu finden. Es werde „immer weniger“, so Gisela Horst. Dabei geht es um gar keine allzu hohen Beträge, es sind etwa 100 bis 150 Euro, mit denen man aber eben viel tun kann. Für die Körbe, die am Montagmorgen für die Schüler bereitstanden, „habe ich das Geld noch nicht ganz zusammen, deshalb habe ich es ausgelegt“, erklärt Gisela Horst. Der Schulförderverein könnte im Prinzip das Geld auch aus dem eigenen Vereinstopf nehmen. „Aber eigentlich möchten wir das nicht, sondern die Kinder sollen hören, dass es noch Leute gibt, die uns wohlgesonnen sind“, so Horst. Der Förderverein unterstützt ohnehin zum Beispiel Schüler finanziell, die die Kosten für Klassenfahrten nicht aufbringen können.

Bei allen Schwierigkeiten läuft einiges aber auch gut. Wie die Zusammenarbeit mit den Supermärkten, bei denen das Obst gekauft wird. Und es gibt diejenigen, die regelmäßig ohne Vorbehalte spenden, wie die Firma Astka aus Altmersleben, eine Kosmetikerin aus Kalbe oder auch CDU-Landtagsabgeordneter Uwe Harms, der selbst Fördervereinsmitglied ist, sowie „ehemalige Schüler, die dankbar sind und heute selbst spenden“. In Zukunft muss sich aber jemand darum kümmern, dass es so bleibt.

Sonst war es das mit den Obstkörben.

Von Hanna Koerdt