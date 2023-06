Lehrermangel: Vier Einstellungsangebote für Sekundarschule Kalbe abgelehnt

Von: Hanna Koerdt

Die Sekundarschule in Kalbe braucht dringend Verstärkung für das Kollegium. Doch Stellenangebote wurden jüngst von Bewerbern abgelehnt. © Maik Bock

Viele Interessierte kamen im Januar zum Speeddating für Quereinsteiger in den Lehrberuf in die Sekundarschule Kalbe. Daraus sind allerdings keine Einstellungen für Kalbe hervorgegangen.

Kalbe – Es sind noch immer sieben Stellen ausgeschrieben, wie das Landesschulamt auf Nachfrage der AZ informiert. Die Lehrkräfte werden für die Fächer Biologie, Chemie, Geografie, Physik, Sport und Technik gebraucht. Nach der März-Ausschreibung für die offenen Stellen wurden vier Bewerbern Beschäftigungen an der Sekundarschule in Kalbe angeboten. Aber alle vier sagten ab und entschieden sich für andere Bildungseinrichtungen.

Die Stellenausschreibungen werden deshalb jetzt „mit der Möglichkeit zur Zahlung einer Zulage finanziell aufgewertet“, erklärt Schulamtspressesprecher Tobias Kühne. Das kann gemacht werden, wenn Stellen mehrfach erfolglos ausgeschrieben wurden. „Wer sich auf eine solche Stelle bewirbt und eingestellt wird, erhält ein höheres Gehalt“, erklärt Kühne.



Seit Jahresbeginn 2023 konnte das Kollegium in Kalbe bisher lediglich mit der befristeten Einstellung eines Vertretungslehrers verstärkt werden. Zum neuen Schuljahr seien „eine Abordnung und eine Versetzung“ an die Schule vorgesehen, heißt es seitens des Landesschulamtes. Welche Fächer damit abgedeckt werden könnten, dazu möchte das Landesschulamt erst Auskunft geben, wenn es mit der Stellenbesetzung tatsächlich geklappt hat.



Doch wie geht es im kommenden Schuljahr weiter, wenn die Stellen weiterhin unbesetzt bleiben? „Wenn es im Verlauf des Jahres keine signifikante Verbesserung der Personalsituation gibt, muss wie im aktuellen Schuljahr verfahren werden: Konzentration auf die Unterrichtsabsicherung in den Abschlussklassen, verstärkt durch zusätzliche Konsultationen für die Schülerinnen und Schüler in diesem Jahrgang“, teilt das Landesschulamt mit. Durch den großen Einsatz der Lehrkräfte sei es im aktuellen Schuljahr gelungen, „die Abschlussprüfungen trotz schwieriger Bedingungen erfolgreich durchzuführen“, heißt es weiter. Die Prüfungsergebnisse an der Schule seien ohne Auffälligkeiten gewesen.