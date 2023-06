Lange Liste für gewünschte Investitionen vom Kalbenser Ortschaftsrat

Von: Ina Tschakyrow

Sanierungsarbeiten in der Kalbenser Sporthalle gehören zu den Wünschen des Ortschaftsrates Kalbe für Investitionen der kommenden zwei Jahre. © Hanna Koerdt

Eine lange Liste entstand, als der Ortschaftsrat von Kalbe über Investitionen sowie die Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen für die Jahre 2024 und 2025 beriet.

Kalbe – Gerhard Gansewig nannte die Öfen im Dorfgemeinschaftshaus in Vahrholz. Die Öfen wurden beanstandet. Der Verein „Vahrholzer ‘09“ hat für deren Erneuerung einen Antrag gestellt. „Weil das Dorfgemeinschaftshaus als Wärmestube von der Stadt eingestuft wurde“, so Gerhard Gansewig. Laut ihm sollten deshalb die Sanitäranlagen ebenso erneuert werden: „Die haben DDR-Standard und sind marode.“

Weiter ging es mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kalbe. Ortsbürgermeister Heiko Gabriel nannte zudem den Saal des Kulturhauses. Laut ihm sollte die Straßenbeleuchtung in Kalbe zukünftig erneuert werden, vor allem im Wohngebiet Petersberg und in der Altstadt. Er schlug vor, das Vorhaben abschnittsweise umzusetzen. Eine Prioritätenliste sollte für den Brückenbau in Kalbe erstellt werden, ergänzte er und nannte noch das Radwegenetz.



Straße in Vahrholz sanieren

Gerhard Gansewig erwähnte die Sandstraße in Vahrholz und fragte nach deren Erneuerung. Laut Bauamtsleiter Thomas Kräuter, der bei der Sitzung dabei war, sei das Vorhaben wegen der Kosten problematisch. Die Straße sei aber wichtig, erklärte er, weil es nicht nur eine Anliegerstraße ist, sondern diese zum Schießstand der Kalbenser Schützengilde führt. Es gebe noch Uneinigkeit darüber, ob die Straße erneuert oder instandgesetzt werden soll. Danach entscheide sich, ob die Anlieger für die Kosten mitaufkommen. Thomas Kräuter möchte einen Lösungsvorschlag erarbeiten. Wobei, fügte er an, man von einem grundhaften Ausbau langfristig etwas habe.



Parkplatz überarbeiten

Dann wurde die Liste von Heiko Gabriel um den Parkplatz an der Gaststätte „Kutscherhaus“ ergänzt. Hierzu konnte Thomas Kräuter berichten, dass es kürzlich einen Vor-Ort-Termin gab. Für die Entwässerung des Parkplatzes – bei Regen stehen dort große Pfützen – soll ein Kostenvoranschlag eingeholt werden. Voraussichtlich wird die Befestigung ungebunden erfolgen.



Neues Lichtsystem für Sporthalle

Angesprochen wurde außerdem die Sporthalle an der Feldstraße. Die Sanitäranlagen sollen erneuert werden. Thomas Kräuter habe dort bereits eine Besichtigung gemacht, informierte er die Ortschaftsräte. Eine Lösung soll auch dafür ausgearbeitet werden. Problematisch seien laut dem Bauamtsleiter nicht nur die Sanitäranlagen, sondern auch die Fenster, die Belüftung sowie die Lichtanlagen, für die zukünftig ein neues System zum Ein- und Ausschalten installiert werden soll. So soll verhindert werden, dass das Licht zu lange eingeschaltet ist oder sich zu früh abschaltet, wenn noch trainiert wird.



Volkmar Erl ergänzte die Liste noch um die Sportplätze, das Freibad und den Wohnmobilstellplatz, der Strom erhalten soll.