Bauarbeiten in Kalbe – Kreuzungsbereich Eugenie-Schildt-Straße/Alte Bahnhofstraße/Gartenstraße ist gesperrt

Von: Ina Tschakyrow

Am Montag wurde im Kreuzungsbereich Eugenie-Schildt-Straße/Alte Bahnhofstraße/Gartenstraße gearbeitet, damit wurde die Kreuzung auch komplett gesperrt. © Ina Tschakyrow

Die Arbeiten im Kreuzungsbereich Eugenie-Schildt-Straße/Alte Bahnhofstraße/Gartenstraße in Kalbe gehen voran. Derzeit ist die komplette Kreuzung gesperrt.

Kalbe – Mittlerweile ist die Kreuzung Eugenie-Schildt-Straße/Alte Bahnhofstraße/Gartenstraße in Kalbe gesperrt. Straßenbaken und Verkehrsschilder weisen auf den gesperrten Kreuzungsbereich hin. Dennoch war am Montagvormittag noch ein Lastwagen-Fahrer in Richtung der Kreuzung unterwegs, um dann auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu wenden.



Auch am Montag war ein Bagger im Kreuzungsbereich, um den Straßenbelag aufzureißen. In großen Brocken lag der Asphalt da. Die komplette Sperrung des Kreuzungsbereichs war eine „kurzfristige Entscheidung“, teilt Kalbes Bauamtsleiter Thomas Kräuter auf Anfrage der Altmark-Zeitung mit.



Arbeiten begannen im Juli

Seit der ersten Juli-Woche, als die Tiefbauarbeiten begannen, wurde der Verkehr mit einer Ampelanlage geregelt. Denn der Abschnitt Alte Bahnhofstraße in Richtung Altmersleben war halbseitig gesperrt. Die Regenentwässerung wird auf einem 100 Meter langen Abschnitt entlang der Alten Bahnhofstraße erneuert. Nachdem diese Maßnahme beendet ist, wird derzeit der Schmutzwasserkanal bis zur Kreuzungsmitte erneuert.



Mit der Sperrung des Kreuzungsbereichs soll mehr Arbeitsraum für den Anschluss der Grundleitung des Wasserverbandes geschaffen werden. Vom notwendigen Baufeld für die städtische Maßnahme sind es bis zum Schacht in der Kreuzungsmitte nur noch ein paar Meter. Somit ist der Abschnitt von Schacht zu Schacht erneuert und es bedarf keines Übergangsstückes, erklärt Thomas Kräuter weiter.



Danach geht es mit der Eugenie-Schildt-Straße weiter. Dort werden etwa 350 Meter Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert. Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Kalbe und dem Gardelegener Wasserverband.



Grundhafter Ausbau

Anschließend wird die Fahrbahn der Eugenie-Schildt-Straße grundhaft ausgebaut. Diese wird asphaltiert. Außerdem sollen die Gehwege neu gepflastert werden.



Mit der derzeit kompletten Sperrung der Kreuzung gibt es auch eine Umleitung. Diese führt über den Busbahnhof, wenn Verkehrsteilnehmer in Richtung Altmersleben unterwegs sind bzw. von dieser Richtung kommen, informiert Thomas Kräuter weiter.



Laut des Bauamtsleiters liegen die Bauarbeiten momentan „dank der guten Vorbereitung und der guten Arbeit vor Ort im geplanten Zeitrahmen“.



Bisher habe es auch „keinerlei Probleme“ gebeben. Die Arbeiten dauern insgesamt voraussichtlich bis April oder Mai 2024 an.