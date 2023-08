Körperverletzung in Kalbe: „Halbes Ohr war eingeschnitten“

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

In Gardelegen gab es eine Verurteilung wegen Körperverletzung. © Stefan Schmidt

Wegen Körperverletzung wurde ein Kalbenser am Gardelegener Amtsgericht verurteilt. Bei der Tat verletzte er einen anderen Mann mit einer Bierflasche.

Kalbe/Gardelegen – Wurde der Angeklagte mit einem Messer bedroht und hat deswegen eine Bierflasche nach einem Mann geworfen und ihn dabei verletzt oder hat er die Bierflasche geworfen, ohne mit einem Messer bedroht zu werden? Weil das vor dem Amtsgericht in Gardelegen ohne den Geschädigten nicht geklärt werden konnte, wurde beim ersten Verhandlungstermin noch kein Urteil gesprochen. Der Geschädigte war nicht zur Verhandlung erschienen, weswegen diese kürzlich fortgesetzt wurde.



Bierflasche an Kopf geworfen

In der Verhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung soll ein 23-jähriger Kalbenser am 21. Februar 2023 um 20.58 Uhr die Wohnungstür eines weiteren 35-jährigen Mannes eingetreten haben, woraufhin der 46-jährige Geschädigte, der in dieser Wohnung war, ein Messer gezogen hat. Daraufhin hat der Angeklagte die Wohnung verlassen und im weiteren Verlauf eine Bierflasche geworfen und den 46-Jährigen am Kopf verletzt.



„Ich gestehe die Tat“, sagte der 23-jährige Angeklagte. Er erklärte, dass er zur Wohnung des Bekannten ging, weil er von anderen Bekannten beim gemeinsamen geselligen Nachmittag erfuhr, dass der Geschädigte in der Wohnung ist und seine Freundin schlagen soll. „Und dann stand er mit einem Messer vor mir“, sagte der Angeklagte.

Erinnerungen sind lückenhaft

„Aber was zwischendurch noch passiert ist, weiß ich nicht mehr“, so der Kalbenser, „ich war ganz schön betrunken“. Ein Wert von 1,81 Promille wurde festgestellt. Auf Nachfrage von Richter Axel Bormann erklärte der Angeklagte, dass der 46-Jährige mit dem Messer vor der Wohnungstür stand, und „als ich kam, ist er in die Wohnung, hat die Tür zugemacht“ und daraufhin habe er die Tür eingetreten, ergänzte der 23-Jährige. Er ist in den Wohnungsflur gegangen, der Geschädigte habe ihn mit dem Messer wieder herausgedrängt. Verletzt mit dem Messer wurde der Angeklagte nicht. Weil er sich „bedroht gefühlt“ habe, habe er die Bierflasche geworfen. „Und haben Sie getroffen?“, fragte Axel Bormann nach. „Das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf“, sagte der Angeklagte. „Sein halbes Ohr war eingeschnitten“, so daraufhin der Richter.



Der Geschädigte sagte aus, dass die Wohnungstür vom Angeklagten eingetreten wurde. „Ich hatte ein Messer“, so der 46-Jährige weiter. Daraufhin habe der Angeklagte die Wohnung verlassen. Als die Bierflasche im Treppenflur geworfen wurde, hatte der Geschädigte den Angeklagten mit dem Messer nicht mehr bedroht, sagte er.



Nicht aus Notwehr gehandelt

Richter Axel Bormann verdeutlichte gegenüber dem Angeklagten, dass die Staatsanwaltschaft bisher davon ausgeht, dass der 23-Jährige ohne Notwehr die Bierflasche geworfen hat. Zwei weitere Zeugen, die geladen waren, unter anderem der 29-jährige Bruder des Angeklagten, konnten keine konkreten Angaben zur Straftat machen. „Ich habe mitbekommen, wie er vorgeflitzt ist“, so der Bruder. Dann habe er eine Tür knallen gehört, während er an der Eingangstür zum Wohnhaus stand. Der Geschädigte hatte ein Messer in der Hand, so der Zeuge weiter. Von der eigentlichen Auseinandersetzung habe er nichts gesehen, erklärte er auf Nachfrage des Richters. Der Mieter der Wohnung habe nur gesehen, wie die Tür eingetreten wurde. Aufgrund der Zeugenaussagen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte die Wohnungstür eingetreten hat, mit einem Messer bedroht wurde, aber die Bierflasche geworfen hat, als er nicht mehr bedroht wurde.



Verurteilt wurde der 23-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro (120 Tagessätze á 15 Euro).