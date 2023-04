Kiefernborkenkäfer schädigt Wälder in Kalbe

Von: Ina Tschakyrow

Der Kiefernborkenkäfer schädigt die Wälder. © Heymann, Jens

Wegen des Totholzes, welches aufgrund der Stürme im vergangenen Jahr in den Wäldern entstand, konnte sich der Kiefernborkenkäfer ausbreiten. Über die Folgen wurde die Forstbetriebsgemeinschaft Kalbe informiert.

Jeggeleben – Aufnahmen aus der Luft zeigten, welche Schäden der Kiefernborkenkäfer in den Wäldern verursacht hat. Die Kiefern, die in den Wäldern stehen, die Mitgliedern der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Kalbe bewirtschaften, seien aber nicht so stark betroffen, informierte Helmut Jachalke, Forstamtsleiter des Betreuungsforstamtes Westliche Altmark in Klötze, während der Mitgliederversammlung der FBG Kalbe am Freitagabend in der Ausflugsgaststätte „Feine Sache“ in Jeggeleben.

17.500 Festmeter Schadholz in FBG Kalbe

Der Kiefernborkenkäfer konnte sich in den Wäldern ausbreiten, weil das Schadholz nicht schnell genug aus den Wäldern geräumt werden konnte. Entstanden sind in der FBG Kalbe insgesamt etwa 17.500 Festmeter Schadholz und in der westlichen Altmark etwa 185.000 Festmeter Schadholz nach den drei starken Stürmen im vergangenen Jahr im Februar, erklärte Helmut Jachalke.

Mehrere Unternehmen waren mit der Beräumung beauftragt, aber aufgrund der Menge des Schadholzes in vielen verschiedenen Wäldern nicht nur in der Altmark – in ganz Sachsen-Anhalt gab es etwa eine Million Festmeter Schadholz – konnte nicht alles zügig genug aus den Wäldern entnommen werden. Wie der Vorsitzende der FBG Kalbe, Wilfried Hartmann, informierte, seien die letzten Bestände erst kürzlich abgearbeitet worden.

Bäume haben „extremen Trockenstress“

Das hat zu Waldschutzproblemen geführt, ergänzte der Forstamtsleiter. Hinzukomme die Witterung, so Helmut Jachalke weiter. Zu wenig Niederschlag gebe es seit mehreren Jahren, zudem sind die Temperaturen sehr hoch. „Die Bäume haben einen extremen Trockenstress“, verdeutlichte er.

Der Kiefernborkenkäfer konnte sich im liegenden Holz entwickeln, sodass schließlich bestehende Bestände befallen wurden. Viele Bäume sind so abgestorben, wie Helmut Jachalke auch mit den Luftaufnahmen zeigte.

Der Forstamtsleiter informierte die Waldbesitzer außerdem über ein neues Förderprogramm des Bundes: das klimaangepasste Waldmanagement. Helmut Jachalke nannte die wichtigsten Kriterien, die in den Wäldern erfüllt werden müssen, damit ein Förderantrag bewilligt wird. Die sogenannten Bewirtschaftungskriterien müssen für mindestens zehn Jahre eingehalten werden, wusste der Forstamtsleiter.

Kriterien für Förderprogramm

Unter anderem sind Kahlschläge ab 0,3 Hektar nicht zulässig. Im Wald müssen überwiegend standortheimische Baumarten stehen, also beispielsweise Kiefer, Buche und Traubeneiche. Eine Vorausverjüngung in fünf- bis siebenjährigem Zeitraum muss durchgeführt werden. Pflanzenschutzmittel dürfen nicht verwendet werden. Außerdem muss es fünf Habitatsbäume pro Hektar geben. An den Habitatsbäumen sollen, erklärte Helmut Jachalke, Siebenschläfer, Eulen, Insekten, Pilze, etc. leben und wachsen. Betriebe, die über 100 Hektar Wald bewirtschaften, müssen fünf Prozent des Waldes aus der Bewirtschaftung nehmen. Wird ein Antrag für dieses Förderprogramm gestellt, finden intensive Kontrollen statt, ergänzte Wilfried Hartmann.

Vorstand gwählt

Der Vorsitzende wurde während der Versammlung erneut in den Vorstand der FBG gewählt, ebenso Lothar Siegeling, Hans-Wilhelm Giere, Siegfried Palm, Gerd Schulz und Ulf Garz. Als neues Mitglied wurde Patrick Bösener in den Vorstand gewählt. Verabschiedet aus dem Vorstand wurde Christian Jung, der dort 24 Jahre lang tätig war.