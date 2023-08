Kalbenser berichtet vom Wacken Open Air

Von: Ina Tschakyrow

Der Festivalstart vom Wacken Open Air wurde verschoben, ebenso einige Auftritte. Die Fans haben aber trotz des Regens Spaß. © Privat

In den vergangenen Tagen regnete es viel in Wacken. Dort findet derzeit das Wacken Open Air statt. Der Kalbenser Kay Grahmann erzählt, dass ohne Gummistiefel nichts geht.

Kalbe / Wacken – Schlammverspritzt sind die Festival-Besucher, die auf das Gelände kamen. Trecker müssen Autos auf das Gelände ziehen, da das Gelände kaum befahrbar ist. Wer es nicht auf das Festivalgelände schaffte, zeltete in der Umgebung oder reiste wieder ab. Und es regnet weiter. Das Wacken Open Air findet trotzdem statt, wenn auch am Mittwoch ein Anreisestopp von den Veranstaltern verhängt wurde. Denn entsprechend des vielen Regens ist der Zustand der Camping- und Veranstaltungsflächen sowie der Wege. Deswegen wurden sogar jene Fans gebeten, nicht mehr anzureisen, die noch nicht unterwegs waren. Außerdem wurde der Einlass unterbrochen, da aufgrund des Wetters die vertretbare Besucherzahl erreicht war, teilen die Veranstalter auf der Internetseite www.wacken.com mit.



Wege sind verschlammt

Da war Kay Grahmann mit seinen Freunden aber schon seit zwei Tagen auf dem weitläufigen Gelände. Der Kalbenser reiste am Montag an. „Es ist schon schlammig“, sagt er im Gespräch mit der Altmark-Zeitung, die „Zuwegungen sind nicht mehr die schönsten“, und während des Telefonats am Donnerstagvormittag fing es in Wacken in Schleswig-Holstein erneut an zu regnen. „Aber es ist normal, dass es regnet, wenn das Wacken Open Air ist“, sagt Kay Grahmann, der seit 2016 zu dem Metal Festival fährt. Und es regnet nicht die ganze Zeit.



Dennoch ist der Schlamm zehn bis 20 Zentimeter hoch, erzählt Kay Grahmann weiter. Der Schlamm sei dieses Jahr schon „relativ hoch“. Ohne Gummistiefel gehe nichts, sagt er.



Auftritte verschoben

Aber Probleme hatte der Kalbenser bisher nicht. Sein Zelt steht auf einer Anhöhe, sodass nichts unter Wasser steht oder im Schlamm. „Das Wasser läuft den Berg herunter“, sagt der Kalbenser ganz entspannt. Der Weg zur Bühne dauert länger, weil er sich durch den vielen Schlamm kämpfen muss. „Aber ansonsten“, so Kay Grahmann weiter, gebe es keine Probleme oder Einschränkungen.



Seit Mittwochabend spielen auch fast alle Bands wie geplant, einige Auftritte mussten aber geändert werden. Unter anderem musste der Festivalstart verschoben werden, weswegen sechs Bands nicht auftreten konnten, teilen die Veranstalter auf der Internetseite mit. Dort gibt es auch Informationen zur aktuellen Lage. „Die Veranstalter haben alles Menschenmögliche gemacht“, lobt der Kalbenser. Die Informationen hätten aber „schneller kommen können“, kritisiert er. Trotz des vielen Regens sei die „Stimmung gut“, erzählt Kay Grahmann, der noch bis Sonntag vor Ort ist.



Laut der Wetterprognosen gibt es weiteren Regen. Aber davon werden sich wohl die meisten Festivalbesucher nicht vom Spaß haben abhalten lassen.