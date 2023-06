War wirklich Regen die Ursache des Fischsterbens in Kalbe? – 115 Kilo Tiere verendeten

Insgesamt mussten seit dem Fischsterben am 10. Juni in Kalbe 115 Kilo toter Tiere aus der Milde geholt werden. © Angelsportverein Kalbe

115 Kilo Fische verendeten am 10. Juni in der Milde in Kalbe. Wasser und Tiere wurden untersucht, um eine Ursache auszumachen. Doch ohne eindeutige Ergebnisse. Vermutet wird, dass Regen zum Fischsterben führte.

Kalbe – Es waren offenbar doch nicht Gifte, die in die Milde gekippt wurden, und dann zu dem Massen-Fischsterben in Kalbe führten. Dass die Tiere verendeten, hängt wohl mit starken Regenfällen zusammen, wie der Altmarkkreis Salzwedel auf Nachfrage der AZ mitteilt.



Am 10. Juni wurden massenhaft tote Karpfen, Hechte, Döbel, Kaulbarsche sowie verschiedene Weißfischarten im Gewässer entdeckt. Rund 115,6 Kilogramm Fisch haben Mitglieder des Kalbenser Angelsportvereins „Mildeufer 1935“ insgesamt herausholen müssen. „Nach Vorlage der letzten Untersuchungsergebnisse des Wassers und der Fische ist festzustellen, dass sich aus diesen keine sicheren Begründungen herleiten lassen“, erklärt Kreispressesprecherin Inka Ludwig. Die Analysewerte würden keine direkten Rückschlüsse auf das Fischsterben zulassen.

Das Fischsterben trat örtlich und zeitlich begrenzt auf. Zwei Tage bevor die toten Tiere bemerkt wurden, fiel in Gardelegen und der Umgebung starker Regen. Und dieser war „mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst die Ursache“, teilt der Kreis weiter mit. Nach wochenlanger Trockenheit habe der Regen „zu einer plötzlichen Schwallspülung von Regenwasserkanalisationen und in der Milde selbst geführt“. Dadurch seien Schlamm und anderes Sohlmaterial aufgewirbelt und flussabwärts getrieben worden.



„Die Nährstoffe aus diesem Material wurden, begünstigt durch relativ hohe Wassertemperaturen und eine geringe Fließgeschwindigkeit, im Rückstaubereich der Mühle in Kalbe in kürzester Zeit unter Sauerstoffzehrung abgebaut. Solche Prozesse führen bis zum vollständigen Verbrauch des Sauerstoffs im Gewässer, sodass daraus ein Fischsterben aufgrund von Sauerstoffmangel folgt“, heißt es seitens des Altmarkkreises. Wegen unterschiedlicher Toleranzen beim Sauerstoffbedarf seien von solch einem Fischsterben dann auch nicht alle Fischarten und Größen betroffen.



In den Folgetagen sei weder im Oberlauf, noch im Unterlauf, noch in den einzelnen Abschlägen der Milde ein weiteres Fischsterben beobachtet worden. Das Abschwemmen von Dünger und Löschwasser aus dem abgebrannten Düngerlager in Gardelegen am 4. Juni, was als Ursache diskutiert worden war, wurde aus objektiven und zeitlichen Gründen ausgeschlossen – es habe keine Auffälligkeiten gegeben.



Kay Grahmann, Vorsitzender des Angelsportvereins, zweifelt am Regen als Ursache, wie er gegenüber der AZ erklärt. Regen bringe eigentlich Sauerstoff ins Gewässer, so Grahmann. Regen erkläre „auch nicht die Verschleimung. Aber die Werte waren in Ordnung“, sagt Grahmann. Beim Sauerstoffmangel hätten die Kiemen geöffnet sein sollen. Andererseits, so der Angelsportler, habe die Autopsie der Fische ergeben, dass die Kiemen verschleimt waren. Auch hätte der pH-Wert des Wassers dann ein anderer sein müssen. Und: „Der Öl-Probestreifen hatte angeschlagen, aber nur, wenn man ihn leicht über die Wasseroberfläche gezogen hat“, berichtet Grahmann. Jedoch wurden Öle bei den Untersuchungen nicht nachgewiesen. „Es ist schon kurios“, sagt Grahmann. Der Angelsportverein berät dann kommende Woche, ob wieder auf dem gesperrten Abschnitt der Milde geangelt werden kann.