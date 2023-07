Treiben Denkmalschutzauflagen und ein Gärtner die Kosten rauf?

Von: Hanna Koerdt

Die Heckengevierte und Wege auf dem Kalbenser Friedhof wurden vor wenigen Tagen ertüchtigt. Die künftige Pflege des Areals und die Denkmalschutzauflagen werden Einfluss auf die Friedhofsgebühren haben. © Koerdt, Hanna

Die Friedhofsgebühren für kommunale Friedhöfe in der Einheitsgemeinde Kalbe müssen neu berechnet werden. Doch dafür muss erst feststehen, wie aufwendig die Grünpflege in Zukunft wird.

Kalbe – Noch wartet die Verwaltung darauf, was der Denkmalschutz endgültig für den Friedhof in Kalbe entscheidet. Die Auflagen und die damit verbundene Grünpflege werden nicht nur Einfluss darauf haben, wie der Friedhof künftig aussehen wird, sondern auch, welche Kosten auf Bürger zukommen, die dort ihre Angehörigen bestatten.



Bereits im vergangenen Jahr sollten die Friedhofsgebühren für kommunale Friedhöfe der Einheitsgemeinde Kalbe angepasst werden (AZ berichtete mehrfach). Doch die neu berechneten Gebühren fielen teils so hoch aus, dass mehrere Gremien den Vorschlägen nicht zustimmten. Sie sollten überarbeitet werden. Die Neuberechnung ruht jedoch bisher. Denn die Höhe der Gebühren wird abhängig davon sein, welcher Pflegeaufwand für den Friedhof, vor allem wohl den in Kalbe, notwendig ist. Und der Pflegeaufwand lässt sich erst richtig einschätzen, wenn die Stadt und die Denkmalschutzbehörden einen Konsens gefunden haben, wie der denkmalgeschützte Friedhof in Zukunft angelegt wird. „Je nachdem, wie der Pflegeaufwand steigt, wird sich das auf die Gebühren auswirken“, erklärt auf Nachfrage der AZ Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth.



Bevor die Stadt die Gebühren neu kalkulieren kann, „brauchen wir vom Denkmalschutz den Überblick“. Die Stadt sei bemüht, einen Kompromiss für den Friedhof zu finden, der irgendwo zwischen den bisherigen Denkmalschutzauflagen und den Wünschen der Bürger liegt. Letztlich soll dies dazu beitragen, dass es für den Friedhof weiterhin die Akzeptanz in der Bürgerschaft gibt. Einige Schritte geht die Stadt aber bereits, um grundsätzlichen Anforderungen des Denkmalschutzes zu entsprechen. In den vergangenen Tagen war eine Fachfirma auf dem Areal tätig und hat leergefallene Heckengevierte, in denen künftig Urnengräber angelegt werden sollen, beräumt. Auch die Wege wurden ertüchtigt und die Hecken werden gepflegt, sobald es naturschutzrechtlich erlaubt ist.



Weiterhin wird es für die Berechnung der Friedhofsgebühren eine Rolle spielen, von wem er bewirtschaftet wird. Die Friedhofskommission hatte ursprünglich und beruhend auf den Wünschen aus der Bürgerschaft dafür plädiert, einen Friedhofsgärtner anzustellen. Und zwar als unmittelbaren Angestellten der Stadt. „Das sind umlagefähige Kosten“, erklärt Karsten Ruth, die also den Friedhofsgebühren angerechnet würden. Aktuell werde deshalb überprüft, ob es nicht doch kostengünstiger wäre, eine Fachfirma mit der regelmäßigen Pflege zu beauftragen. Diesbezüglich gab es vor wenigen Tagen auch schon einen Termin mit einer Firma, „die uns aufgezeigt hat, wie der Friedhof dann aussehen könnte“, sagt Karsten Ruth. Eine Entscheidung steht aber noch aus.