Brannte das Torfgebiet bei Kalbe mehrere Tage lang?

Von: Hanna Koerdt

Teilen

In der Rehhorst haben vermutlich mehrere Tage lang etwa 60 Quadratmeter Torfgebiet in einem Waldstück gebrannt. Es entstand eine regelrechte Kuhle. © Freiwillige Feuerwehr Kalbe (Milde)

„Das hat schon länger gebrannt.“ Vermutlich sogar mehrere Tage lang, so schätzt es Kalbes Ortswehrleiter Ramón Rulff ein, brannte ein Torfgebiet in der Kalbenser Rehhorst. Die Meldung erhielt die Feuerwehr am Maifeiertag. Die Brandursache ist unklar.

Kalbe – Ein Landwirt bemerkte am Montagvormittag von seinem Feld aus den Qualm in einem Waldstück des Torfgebietes, „das in einem Dreieck zwischen Kalbe, Engersen und Schenkenhorst liegt“, berichtet Rulff gegenüber der AZ.

Die Situation vor Ort „haben wir erstmal kontrolliert“, so der Ortswehrleiter. Als klar war, dass der Waldboden unterirdisch tatsächlich brennt, erfolgte um 11.20 Uhr die Alarmierung der Feuerwehr. Verbrannt war bereits eine Fläche von etwa 60 Quadratmetern. Dass das Feuer schon länger langsam unterirdisch vor sich hin geschwelt hat, ließe sich daran erkennen, erklärt Ramón Rulff, dass „der Waldboden 30 bis 40 Zentimeter tief weggebrannt war“ und sich dadurch auf der Fläche eine regelrechte Kuhle gebildet hatte. Es hatte sich auch schon viel rote Asche auf dem Areal gebildet.

Die Feuerwehrleute mussten die Fläche einmal ringsum mit Spaten abstecken, um den brennenden Torf vom restlichen Boden abzugrenzen, damit sich der Schwelbrand nicht noch weiter ausbreitet. „Denn nur mit Wasser kommen wir nicht so tief“, erklärt Rulff. Die betroffene Fläche wurde anschließend abgelöscht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, ob es noch weiterhin brennt, dies aber nicht sichtbar ist.



Zur Brandursache könne man lediglich spekulieren, erklärt Ramón Rulff. Brandstiftung oder ein Fremdverschulden halte er für eher unwahrscheinlich, da „die nächste Straße mehrere Kilometer entfernt“ sei und es keine direkte Zuwegung zu der Stelle gebe. Wie dort Material hingekommen sein könnte, das einen Brand verursacht hätte, zum Beispiel Glas, „wüsste ich nicht“, sagt Rulff weiter.



Das Feuer könnte eine unbemerkte natürliche Ursache haben, beispielsweise Trockenheit oder einen Blitzeinschlag. Torf ist ein potentes Brennmaterial – wenn es brennt, kann dies lange unsichtbar und unbemerkt bleiben, da das Feuer unterirdisch schwelt, statt lichterlohe Flammen zu verursachen.



Laut eines Artikels des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei können solche Torf-Schwelbrände erhebliche Mengen Treibhausgase wie Kohlendioxid verursachen sowie negative Auswirkungen auf angrenzende Gewässer und das Grundwasser haben.