Sechs Kandidaten für Bürgermeisterwahl in Kalbe

Wer zieht ins Rathaus ein?

+ © Hanna Koerdt Der Kampf um das Rathaus beginnt: Sechs Bewerber treten zur Bürgermeisterwahl am 24. September 2023 an. Eine Woche vor der Wahl wird es eine Wahlkampfveranstaltung geben. © Hanna Koerdt

Der Kalbenser Wahlausschuss hat es am 20. Juli innerhalb von zwölf Minuten bestätigt: Für die Wahl um das Amt des Bürgermeisters für die Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde) gehen sechs Kandidaten ins Rennen.

Kalbe – Der Ausschuss, bestehend aus Verwaltungsmitarbeitern, ließ alle Bewerbungen zu – es doppelten sich keine der Unterstützungsunterschriften, alle waren gültig und wurden durch das Einwohnermeldeamt geprüft. „Sechs Wahlvorschläge sind eingegangen“, leitete Ausschussvorsitzende Renate Ahlfeld die Sitzung ein und zählte, lediglich unterbrochen durch die jeweiligen Abstimmungen, die Kandidaten auf: Der 65-jährige Kalbenser Frank Kossow bewarb sich am 31. Mai offiziell als erster. Der selbstständige Handwerker ist parteiloser Einzelkandidat und reichte 67 Unterschriften ein. Keine Unterschriften sammeln musste Karsten Klingbeil – der 52-Jährige wurde im März als Kandidat vom CDU-Ortsverband Kalbe vorgeschlagen, bevor er im Juni seine Bewerbung einreichte. Der Engersener ist Fachkrankenpfleger und Ortsbürgermeister in seinem Wohnort. Sollte er die Wahl gewinnen, scheidet er als Ortsbürgermeister und aus dem Ortschaftsrat sowie aus dem Stadtrat aus. Im Juni gab auch Andreas Pietsch seine Bewerbung ab. Der 41-jährige Groß- und Außenhandelskaufmann aus Kalbe ist parteilos, wurde aber von der Wählergemeinschaft Freie Liste aufgestellt, die im Kalbenser Stadtrat vertreten ist. Die einzige Frau, die sich um das Bürgermeisteramt beworben hat, ist Susann Schröder. Die 41-jährige Engersenerin ist Diplom-Kauffrau und tritt als parteilose Einzelbewerberin an. Auch sie hat, um sich bewerben zu dürfen, 64 Unterstützungsunterschriften gesammelt und eingereicht. Dies tat auch Dirk Szodrak aus Zierau, der als parteiloser Kandidat zur Wahl antritt. Der 47-Jährige ist Einzelunternehmer im Handwerk und Mitglied des Jeggelebener Ortschaftsrates, aus dem er ausscheiden würde, wenn er die Wahl gewinnen würde. Mirko Wolff aus Kalbe ist der sechste Kandidat, der seine Bewerbung, da auch er parteilos ist, mit 69 Unterschriften einreichte. Der Bildungsreferent würde als Wahlsieger aus dem Kalbenser Stadtrat ausscheiden.

Die Wahl findet am Sonntag, 24. September, statt, eine Stichwahl, die wahrscheinlich ist, wäre am Sonntag, 8. Oktober. Die Stadtverwaltung organisiert am Freitag, 15. September, eine Wahlveranstaltung, bei der sich alle vorstellen. Beginn ist 19.30 Uhr im Kulturhaus.