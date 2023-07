Kalbes Kämmerin wird Hauptamtsleiterin

Umbesetzung ab Januar 2024 im Rathaus

Kalbes Kämmerin Manuela Dietrich-Beckers wechselt innerhalb der Verwaltung und wird Amtsleiterin.

Seit mehreren Monaten sucht die Stadt Kalbe nach einem Hauptamtsleiter. Jetzt hat sich eine Lösung für den Mangel an geeigneten Bewerbern aufgetan: Eine verwaltungsinterne Umbesetzung.

Kalbe – Die Stellenausschreibung für einen Amtsleiter auf der Homepage der Stadt Kalbe ist seit ein paar Tagen verschwunden. Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen, erneut fand sich kein geeigneter Bewerber. Trotzdem wird Kalbe eine Amtsleitung haben: Die Stelle wird ab Januar 2024 die jetzige Kämmerin Manuela Dietrich-Beckers übernehmen.

„Wir haben eine hausinterne Lösung gefunden“, bestätigt auf Nachfrage der AZ Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth die Stellenbesetzung. Am Dienstagabend hatte es diesbezüglich eine Beratung mit den Fraktionsvorsitzenden im Rathaus gegeben und diese hätten die Entscheidung zur Umbesetzung „gut mitgetragen“.



Wäre die Stelle weiterhin unbesetzt geblieben, war vorgesehen, die Aufgaben des Amtsleiters auf mehrere Mitarbeiter der Verwaltung aufzuteilen. Doch dies war lediglich ein „Plan B“, wie Ruth sagt, und auch nur eine temporäre Lösung bis zur Besetzung der Stelle. Bis jetzt erfüllt der Bürgermeister selbst die Aufgaben eines Hauptamtsleiters, arbeitet also in Doppelfunktion. Dies wurde 2010, als Karsten Ruth erstmals zum Bürgermeister gewählt wurde, so praktiziert. Er war vorher bereits Amtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Arendsee-Kalbe und es wurden Personalkosten gespart – rund 70 000 Euro jährlich. Für den Fall, dass Ruth zur Bürgermeisterwahl im September nicht antritt oder nicht wiedergewählt wird – bisher äußert er sich dazu nicht –, wurde die Personalstelle nun erstmals seit Einheitsgemeindegründung ausgeschrieben.



Durch die Besetzung von Manuela Dietrich-Beckers, die auch stellvertretende Bürgermeisterin ist und dies voraussichtlich auch bleiben wird, als Amtsleiterin wird die Stelle der Kämmerin vakant. Beide Stellen in Doppelfunktion auszuüben, wäre eine zu große Belastung und nicht leistbar. „Wir sind dabei, eine neue Kämmerin zu gewinnen“, sagt Ruth, „es gibt eine Person, mit der Gespräche geführt werden. Wir sind optimistisch, dass dies mit einem Erfolg endet.“.



Das letzte Wort in dieser Personalentscheidung hat allerdings der Kalbenser Stadtrat. Die Kommunalpolitiker tagen zu diesem Thema am Donnerstag, 7. September, im Rathaus.