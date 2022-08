Kalbe: Frau ohne Erinnerung im Park gefunden

Die Polizei ist im Kalbenser Park auf eine Frau getroffen, die sich für etwa 90 Minuten an nichts erinnern kann. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei ist am frühen Sonntagmorgen im Kalbenser Park auf eine Frau getroffen, die sich für ca. 90 Minuten an nichts erinnern kann. In der Nacht auf Sonntag habe die 32-Jährige ein Haus an der Thälmann-Straße kurz nach 2 Uhr mit ihrem Mops verlassen.

Kalbe – Gegen 3. 30 Uhr wurde sie im Park an der Stendaler Straße gefunden, nachdem sie über den Notruf die Polizei verständigt hatte.

Eine Blutprobe soll nun klären, ob ihr Substanzen verabreicht wurden. Eine Straftat wird nicht ausgeschlossen. Wer die ca. 1,60 Meter große Frau (schwarzes Top, kurze blaue Stoffhose mit weißem Rand, langes blondes Haar, barfuß) in der Nacht gesehen hat oder Hinweise geben kann, wende sich an die Polizei in Salzwedel, Tel. (03901) 8480.