Kalbes Stadtrat stimmt für Tempo 30

Zu hohe Unfallgefahr im Kreuzungsbereich?

In der Kalbenser Innenstadt soll wegen des Gefahrenpotenzials im Kreuzungsbereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h ausgeweitet werden.

Es gibt ein besonderes Gefährdungspotenzial für Verkehrsteilnehmer in der Kalbenser Innenstadt. Genauer im Kreuzungsbereich Schulstraße, Westpromenade und Stendaler Straße. Mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung soll der Unfallgefahr entgegengewirkt werden.

Kalbe – Dafür sprach sich jüngst der Kalbenser Stadtrat aus. Auf die Gefährdung hatte vor mehreren Monaten Kalbes Regionalbereichsbeamter Andreas Bläsing den Kalbenser Ortschaftsrat hingewiesen, der beobachtet hatte, wie es auch fast zu Unfällen mit Personenschäden gekommen war. Er schlug eine Verlängerung der Einbahnstraße Schulstraße bis zur Kreuzung Ernst-Thälmann-/Stendaler Straße vor, die Abschaffung der Abbiegespur auf die Westpromenade sowie ein absolutes Halteverbot im Kreuzungsbereich. Doch der Ortschaftsrat und auch die Gewerbetreibenden, die davon betroffen wären, sahen dies zu „radikal“, beschrieb es Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth im Stadtrat. Alle Beteiligten kamen zu einem Alternativvorschlag: Tempo 30 soll auf der gesamten Schulstraße in Richtung Stendaler Straße gelten, außerdem zusätzlich über den kompletten Kreuzungsbereich sowie aus der Stendaler Straße kommend in Richtung der Ernst-Thälmann-Straße und Westpromenade. Am Ende der Westpromenade, vor dem Kreuzungsbereich, soll außerdem ein Stoppschild aufgestellt und auch hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h eingerichtet werden. Diese Vorschläge sollten zur Verkehrsberuhigung ausreichen.

„Damit können auch die Gewerbetreibenden gut umgehen“, resümierte Ruth über die Gespräche, die im Vorfeld dazu stattgefunden hatten. Er machte auch aufmerksam darauf, dass die Stadt, nachdem der Hinweis von der Polizei zum Gefährdungspotenzial kam, „in Mithaftung“ geraten könnte, wenn nichts unternommen wird, dort dann aber tatsächlich ein Unfall passiert.



Dass der Kreuzungsbereich öfter durchaus ein „Nadelöhr“ sei, erklärte Volkmar Erl, wies aber auch darauf hin, dass eine Statistik ergeben habe, dass an der „Kreuzung Total-Tankstelle“ Unfälle häufiger vorkamen.



Der Stadtrat sprach sich für die Vorschläge aus. Doch diese sind eigentlich nur eine Empfehlung, verdeutlichte Michael Rieke, da es Landesstraßen seien. Es gebe demnächst noch Gespräche mit der Landesstraßenbaubehörde und dem Altmarkkreis Salzwedel, erklärt auf Nachfrage Renate Ahlfeld vom Kalbenser Ordnungsamt. Ob und wann die Beschilderungen geändert werden, stehe deshalb noch nicht fest.